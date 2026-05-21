Juez dicta sobreseimiento provisional a hija de Arnulfo Valle en caso de triple asesinato

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó sobreseimiento provisional a favor de Josari Yasmin Aguilar Valle, hija de Arnulfo Valle Valle, acusada por su presunta participación en el asesinato de tres personas en un hecho ocurrido en 2016.
La resolución fue emitida durante la audiencia luego de que el perito clave del caso no se presentara ante el tribunal. El experto había sido citado para ratificar su peritaje y reproducir varios audios que, según la acusación, eran elementos fundamentales para sustentar una posible participación de la encausada en los hechos.
Pese a que el tribunal esperó la comparecencia del especialista durante la diligencia, se informó que se desconocían las razones de su ausencia, lo que impidió evacuar una de las pruebas consideradas relevantes dentro del proceso.
Ante ese escenario, el juez resolvió dictar un sobreseimiento provisional, una medida que no representa el cierre definitivo del caso, sino una suspensión temporal del proceso penal por falta de pruebas suficientes para continuar en este momento.
Esto significa que el Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de reactivar la causa. La Fiscalía cuenta con un plazo de hasta cinco años para incorporar nuevos elementos probatorios o reforzar los ya contenidos en el expediente y solicitar una audiencia de prosecución para retomar el proceso judicial.
Además, el ente acusador dispone de tres días para presentar un recurso de apelación si no comparte la resolución emitida por el juzgado.
Con esta decisión, Aguilar Valle recuperará su libertad una vez que las autoridades judiciales remitan los oficios correspondientes al centro penitenciario, desde donde se hará efectiva su excarcelación.