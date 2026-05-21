Juez dicta sobreseimiento provisional a hija de Arnulfo Valle en caso de triple asesinato

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó sobreseimiento provisional a favor de Josari Yasmin Aguilar Valle, hija de Arnulfo Valle Valle, acusada por su presunta participación en el asesinato de tres personas en un hecho ocurrido en 2016.

La resolución fue emitida durante la audiencia luego de que el perito clave del caso no se presentara ante el tribunal. El experto había sido citado para ratificar su peritaje y reproducir varios audios que, según la acusación, eran elementos fundamentales para sustentar una posible participación de la encausada en los hechos.

Pese a que el tribunal esperó la comparecencia del especialista durante la diligencia, se informó que se desconocían las razones de su ausencia, lo que impidió evacuar una de las pruebas consideradas relevantes dentro del proceso.