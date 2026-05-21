Al menos 500 policías y 200 militares intervendrán Corinto, Omoa, tras muerte de agentes

Omoa, Cortés.-Un fuerte contingente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fue desplegado este jueves 21 de mayo en la zona de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, luego de un enfrentamiento en el que murieron al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y al menos tres civiles.
El subcomisionado de la Policía Nacional, Javier Banegas, informó que las autoridades se dirigían al sector para verificar la información relacionada con el hecho violento y desarrollar operaciones en toda la zona fronteriza.
“Vamos a tratar de llegar al lugar donde ocasionó supuestamente el hecho y verificar si es verídica la información que se ha filtrado”, declaró Banegas.
El oficial señaló que en el área operan estructuras criminales dedicadas a distintos ilícitos. “Aquí se manejan varias estructuras dedicadas al trasiego de drogas, de armas y de muchos ilícitos que cometen acá en esta frontera”, manifestó.
Asimismo, indicó, que “está activada también la policía de Guatemala para verificar que no hayan huido para esa zona y de esta forma poderles dar captura”, expresó.
Banegas detalló también que “horita venimos aproximadamente unas 500 policías; igualmente vienen 200 efectivos militares para poder rodear toda la zona”.
El subcomisionado explicó que el grupo policial se encontraba ejecutando órdenes de captura cuando se reportó el ataque.
“Es un contingente de policías que andaban ejecutando unas órdenes de captura, ¿verdad? Queremos verificar si en realidad están fallecidos o solamente es falsa información. Necesitamos llegar a la zona para poder verificar”, agregó.