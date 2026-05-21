Al menos 500 policías y 200 militares intervendrán Corinto, Omoa, tras muerte de agentes

Omoa, Cortés.-Un fuerte contingente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fue desplegado este jueves 21 de mayo en la zona de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, luego de un enfrentamiento en el que murieron al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y al menos tres civiles.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Javier Banegas, informó que las autoridades se dirigían al sector para verificar la información relacionada con el hecho violento y desarrollar operaciones en toda la zona fronteriza.

“Vamos a tratar de llegar al lugar donde ocasionó supuestamente el hecho y verificar si es verídica la información que se ha filtrado”, declaró Banegas.