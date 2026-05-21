Tomás Zambrano pide aplicar “todo el peso de la Ley” tras masacres en Trujillo y Omoa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este jueves a las masacres registradas en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, que dejaron alrededor de 20 víctimas y conmocionaron al país.
A través de un posteo en X/Twitter, Zambrano expresó solidaridad con las familias afectadas y pidió una respuesta inmediata de las instituciones encargadas de seguridad e investigación.
“Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada”, manifestó.
El titular del Poder Legislativo sostuvo que ante la magnitud de los hechos se requiere una actuación coordinada del Estado para identificar y capturar a los responsables.
Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada.— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 21, 2026
Se tienen que realizar acciones inmediatas y conjuntas de la Policía Nacional, Ministerio Público, inteligencia y Fuerzas...
Por lo que pidió acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, los cuerpos de inteligencia y las Fuerzas Armadas.
Zambrano recordó en su tuit que desde el Congreso Nacional ya fueron aprobadas herramientas legales orientadas al combate de estructuras criminales, como denominar terroristas a las pandillas, por lo que señaló que ahora corresponde aa las autoridades de seguridad aplicarlas.
“El Congreso ya aprobó las herramientas legales para luchar contra este tipo de criminales. Ahora corresponde aplicarlas con todo el peso de la Ley”, expresó.
Las declaraciones del presidente del Congreso se producen luego de una jornada violenta en donde dos masacres segaron la vida de al menos 20 personas, entre ellos cinco policías de Dipampco.