Tomás Zambrano pide aplicar “todo el peso de la Ley” tras masacres en Trujillo y Omoa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este jueves a las masacres registradas en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, que dejaron alrededor de 20 víctimas y conmocionaron al país.

A través de un posteo en X/Twitter, Zambrano expresó solidaridad con las familias afectadas y pidió una respuesta inmediata de las instituciones encargadas de seguridad e investigación.

“Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada”, manifestó.