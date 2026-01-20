Oacnudh condena ataque armado contra cooperativa campesina en Honduras que dejó un muerto

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó este martes el ataque contra la cooperativa campesina “9 de agosto”, en el Bajo Aguán, una región del Caribe del país, presuntamente perpetrado por un grupo armado ilegal que dejó una persona muerta.

En un comunicado, la Oacnudh saludó “la intervención oportuna” de las fuerzas de seguridad del Estado tras los incidentes ocurridos el pasado sábado, aunque advirtió que el ataque se suma a “un patrón recurrente de violencia y violaciones de derechos humanos” en esta zona del departamento de Colón, en el Caribe de Honduras.

La Oficina reiteró además la “urgencia de fortalecer la presencia efectiva” de las instituciones de seguridad y justicia, así como de impulsar “una respuesta integral, sostenida y duradera por parte del Estado”, orientada a atender los “desafíos estructurales” relacionados con el acceso a la tierra en el Bajo Aguán.