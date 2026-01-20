Shelter llega a los cines el 30 de enero con Jason Statham en un thriller de supervivencia rodado en Escocia

Londres, Inglaterra.- El director estadounidense Ric Roman Waugh dijo este martes que su nueva película, 'Shelter', es una gran aventura de acción que ofrece además "una verdadera conexión emocional con los personajes", interpretados por el actor británico Jason Statham y la niña angloirlandesa Bodhi Rae Breathnach. El cineasta presentó la cinta, que se estrena el 30 de enero, en el Cineworld de la céntrica plaza Leicester Square de Londres, donde un grupo de fans esperaban emocionados a todo el elenco, que les saludó en la alfombra roja.

La película cuenta la historia de Mason, un hombre solitario que vive aislado en una remota isla de Escocia y cuya vida da un vuelco cuando rescata a una niña durante una violenta tormenta. Ese gesto lo obligará a salir de su aislamiento y a enfrentarse a quienes persiguen a la menor, además de a su propio pasado. Con Naomi Ackie y Bill Nighy completando el reparto, la cinta se rodó principalmente en localizaciones del Reino Unido e Irlanda, y se presenta como uno de los principales estrenos del año en el género de 'thriller' y supervivencia. En declaraciones a EFE, Waugh destacó "la gran química" que hay entre Statham y Breathnach, que debuta en su primer trabajo de acción tras participar en la galardonada 'Hamnet'. "Los espectadores participarán en un viaje en el que estarán conectados emocionalmente y apoyarán a los personajes durante todo el caos, esperando y rezando para que al final sigan juntos", manifestó el director.