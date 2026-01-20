  1. Inicio
Shelter llega a los cines el 30 de enero con Jason Statham en un thriller de supervivencia rodado en Escocia

El director Ric Roman Waugh presentó en Londres 'Shelter', su nueva película protagonizada por Jason Statham, que llegará a los cines el 30 de enero

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 14:12
Shelter llega a los cines el 30 de enero con Jason Statham en un thriller de supervivencia rodado en Escocia

El filme, rodado en el Reino Unido e Irlanda, cuenta la historia de Mason, un hombre aislado en una remota isla escocesa que debe enfrentarse a su pasado tras rescatar a una niña perseguida.

Foto: EFE

Londres, Inglaterra.- El director estadounidense Ric Roman Waugh dijo este martes que su nueva película, 'Shelter', es una gran aventura de acción que ofrece además "una verdadera conexión emocional con los personajes", interpretados por el actor británico Jason Statham y la niña angloirlandesa Bodhi Rae Breathnach.

El cineasta presentó la cinta, que se estrena el 30 de enero, en el Cineworld de la céntrica plaza Leicester Square de Londres, donde un grupo de fans esperaban emocionados a todo el elenco, que les saludó en la alfombra roja.

La película cuenta la historia de Mason, un hombre solitario que vive aislado en una remota isla de Escocia y cuya vida da un vuelco cuando rescata a una niña durante una violenta tormenta.

Ese gesto lo obligará a salir de su aislamiento y a enfrentarse a quienes persiguen a la menor, además de a su propio pasado.

Con Naomi Ackie y Bill Nighy completando el reparto, la cinta se rodó principalmente en localizaciones del Reino Unido e Irlanda, y se presenta como uno de los principales estrenos del año en el género de 'thriller' y supervivencia.

En declaraciones a EFE, Waugh destacó "la gran química" que hay entre Statham y Breathnach, que debuta en su primer trabajo de acción tras participar en la galardonada 'Hamnet'.

"Los espectadores participarán en un viaje en el que estarán conectados emocionalmente y apoyarán a los personajes durante todo el caos, esperando y rezando para que al final sigan juntos", manifestó el director.

Statham, conocido por sus papeles muy físicos, consideró que 'Shelter' "no se parece a nada que haya hecho antes".

"Tiene una historia ruda, muy 'cool y muy sentida. Creo que el público estará al borde del asiento por la acción y también tendrá una reacción emocional ante estas dos personas que se unen en circunstancias extrañas y encuentran un propósito el uno en el otro", afirmó a EFE.

Por su parte, Bodhi Rae Breathnach dijo que, pese a la dureza del argumento y el rodaje en localizaciones reales, "fue divertido" actuar en 'Shelter' y, sobre todo, "poder aprender de los mejores".

Statham reveló además que, el próximo lunes, empieza el rodaje de 'Viva la Madness', una adaptación de la novela de JJ Connolly dirigida por el británico Guy Ritchie, que fue quien le descubrió hace 30 años cuando trabajaba en mercadillos en Londres.

"He estado haciendo mucha acción, pero esto es distinto. Es volver a los tiempos de 'Snatch' (2000), con personajes coloridos, drogas, criminales, tipos malos, ese tipo de cosas. Es genial", declaró a EFE.

"Cuando volvemos a trabajar juntos (con Ritchie) -creo que esta será nuestra sexta película- siempre lo pasamos muy bien, nos encanta lo que hacemos", agregó.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

