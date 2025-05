Eiza González escarba la "Fuente de la juventud" en nueva película

En su tercer proyecto junto al cineasta Guy Ritchie tras The Ministry of Ungentlemanly Warfare y In The Grey, la estrella mexicana, de 35 años, interpreta a la enigmática Esme, "un personaje con mucha acción y diversión, pero simultáneamente con mucha profundidad y muy inteligente", explica.

La misión de Esme se centra en perseguir a Luke Perdue (John Krasinski) y su hermana menor Charlotte (Natalie Portman), quienes se unen, tras varios años distanciados, para buscar la legendaria Fuente de la Juventud.

"No entendemos muy bien cuál es el motivo (de Esme) por el que está tratando de seguirlos y detenerlos en esta aventura. Realmente conforme va pasando el tiempo y vamos quitándole un poco las capas a la cebolla, podemos entender un poco cuál es su intención y de dónde viene", agrega.