Tras captura de Maduro, Delcy Rodríguez invita a EE UU “a trabajar conjuntamente”

Caracas, Venezuela.- Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, invitó al país norteamericano a “trabajar conjuntamente” pese a derrocar al presidente. Mediante sus redes sociales, la nueva jefa de Estado interina designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo el llamado a EE UU.

Rodríguez inició diciendo que "Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación". Enfatizó que ahora debe haber una agenda de respeto este EE UU y Venezuela, priorizando la no injerencia. "Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE UU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo".

Al mismo tiempo que instó a abordar agendas de cooperación entre ambas naciones. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”. Finalmente envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”.