Tras captura de Maduro, Delcy Rodríguez invita a EE UU “a trabajar conjuntamente”

Caracas, Venezuela.- Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, invitó al país norteamericano a “trabajar conjuntamente” pese a derrocar al presidente.
Mediante sus redes sociales, la nueva jefa de Estado interina designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo el llamado a EE UU.
Rodríguez inició diciendo que “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.
Enfatizó que ahora debe haber una agenda de respeto este EE UU y Venezuela, priorizando la no injerencia.
“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE UU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.
Al mismo tiempo que instó a abordar agendas de cooperación entre ambas naciones. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
Finalmente envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”.
Este 4 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro.
“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump.