Parlamento venezolano inaugurará legislatura en plena incertidumbre tras captura de Maduro

Caracas, Venezuela.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugurará este lunes un nuevo periodo legislativo (2026-2031) dominada nuevamente por el chavismo, en medio de la incertidumbre política tras la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país suramericano. Para este lunes, está prevista una sesión de instalación del Parlamento, institución que debe juramentar al presidente y otros directivos de ese poder. Mientras, los venezolanos se mantienen a la expectativa de los próximos acontecimientos después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma la presidencia interina del país.

El TSJ se pronunció la noche del sábado, horas después de que aviones estadounidenses bombardearan el país y detuvieran a Maduro y su esposa, sin precisar en cuánto tiempo debe celebrarse la ceremonia de juramentación de Rodríguez. El presidente estadounidense Donald Trump dijo tras anunciar el sábado la captura de Maduro que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez en vez de la líder opositora y nobel de la paz, María Corina Machado. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró por su parte este domingo que Rodríguez es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

Sin embargo, Trump aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que si Rodríguez no hace lo correcto acabará peor que Maduro.

Más dudas que certezas

Una de las tareas más importantes que había encomendado Maduro a este nuevo Parlamento es la de trabajar en una reforma constitucional que, dijo recientemente, "dinamice, actualice y fortalezca los derechos" establecidos en la carta magna, algo en lo que, según el Ejecutivo, ya ha trabajado en 2025 una comisión designada por el mandatario y encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab. El objetivo de Maduro, que no ahondó en mayores detalles, es asumir un "proyecto de construcción de un nuevo sistema electoral, perfecto, infalible y accesible". Con este cambio de escenario, el Parlamento tendrá que dilucidar si igualmente seguirá trabajando para una reforma constitucional o lo postergará. Igualmente, Maduro había convocado al Congreso Bolivariano del Poder Constituyente, para los próximos 9 y 10 de enero, con todos los poderes públicos, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Diputados en rechazo al ataque