Aseguran que los bailes de Nicolás Maduro al son de "yes, peace" propiciaron su captura

Washington, Estados Unidos.- Los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de "no war; yes peace" o "no crazy war" hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del presidente Donald Trump, quien el sábado poco antes de las 11 de la noche decidió dar luz verde a la operación militar para capturarlo y procesarlo por narcotráfico y corrupción en Nueva York, según funcionarios consultados por el New York Times.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder y que el líder venezolano consideraba que Trump iba de farol y no haría nada para atacarlo y detenerlo.

Pero el sábado, en plena madrugada, un gran dispositivo de las fuerzas especiales, apoyados desde la distancia por el mayor despliegue naval en el Caribe de la historia, convirtieron las amenazas en realidad cuando un equipo de élite de los Delta Force asaltó la casa-búnker en la que dormían Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron en helicóptero al navío de ataque anfibio Iwo Jima y de ahí, tras una parada en la Base Naval de Guantánamo, a un calabozo en Brooklyn.