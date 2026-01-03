  1. Inicio
“Aceptó cientos de miles de dólares en sobornos”: De esto acusan a la esposa de Maduro

Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos de un narcotraficante de gran escala

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 14:32
La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro, de los mismos delitos que al mandatario venezolano. Conozca cuáles son las acusaciones en su contra.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con la acusación, Flores habría conspirado junto a Maduro para importar cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que ambas acciones se realizaron de manera coordinada.

 Foto: Cortesía
El texto indica que también habría participado en la fabricación y distribución de cocaína. Según el documento, Flores sabía o tenía razones para creer que la droga terminaría en territorio estadounidense.

 Foto: Cortesía
Además, se le acusa de brindar apoyo material y recursos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta organización está catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.

 Foto: Cortesía
La Fiscalía asegura que ese apoyo no fue simbólico, sino operativo. Entre los recursos mencionados figuran armas, financiamiento y protección.

 Foto: Cortesía
También se señala que el respaldo incluyó seguridad, entrenamiento y logística. Todo ello, según la acusación, con fines de narcotráfico y actividades terroristas.

 Foto: Cortesía
Flores de Maduro también es acusada de haber recibido cientos de miles de dólares en sobornos de un narcotraficante de gran escala.

Foto: Cortesía
"Aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante de gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres", detalla el escrito.

Foto: Cortesía
"Posteriormente, el narcotraficante acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente 100.000 dólares por cada vuelo que transportara cocaína", añade el documento.

Foto: Cortesía
Flores fue capturada por autoridades estadounidenses junto a Nicolás Maduro, según se informó este sábado 3 de enero. La Fiscalía subraya que todos los señalamientos forman parte de una acusación formal en proceso judicial.

 Foto: Cortesía
