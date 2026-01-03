“Aceptó cientos de miles de dólares en sobornos”: De esto acusan a la esposa de Maduro

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro, de los mismos delitos que al mandatario venezolano. Conozca cuáles son las acusaciones en su contra.
De acuerdo con la acusación, Flores habría conspirado junto a Maduro para importar cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que ambas acciones se realizaron de manera coordinada.
El texto indica que también habría participado en la fabricación y distribución de cocaína. Según el documento, Flores sabía o tenía razones para creer que la droga terminaría en territorio estadounidense.
Además, se le acusa de brindar apoyo material y recursos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta organización está catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.
La Fiscalía asegura que ese apoyo no fue simbólico, sino operativo. Entre los recursos mencionados figuran armas, financiamiento y protección.
También se señala que el respaldo incluyó seguridad, entrenamiento y logística. Todo ello, según la acusación, con fines de narcotráfico y actividades terroristas.
Flores de Maduro también es acusada de haber recibido cientos de miles de dólares en sobornos de un narcotraficante de gran escala.
"Aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante de gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres", detalla el escrito.
"Posteriormente, el narcotraficante acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente 100.000 dólares por cada vuelo que transportara cocaína", añade el documento.
Flores fue capturada por autoridades estadounidenses junto a Nicolás Maduro, según se informó este sábado 3 de enero. La Fiscalía subraya que todos los señalamientos forman parte de una acusación formal en proceso judicial.