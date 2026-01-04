Desde su residencia en Caracas hasta la prisión en Brooklyn: cronología de la captura de Nicolás Maduro

Después, el presidente venezolano fue escoltado esta vez hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, la prisión federal en la que permanecerá mientras enfrenta su proceso judicial en Estados Unidos.

Se espera que las audiencias comiencen en los próximos días ante un juez federal en Manhattan, donde ya este mismo sábado decenas de personas se manifestaron por distintos motivos: unos celebraban la caída del líder y otros pedían paz para el país sudamericano.