Fuerza Armada respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras captura de Maduro

Caracas,Venezuela.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela expresó este domingo su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que asuma como presidenta encargada, y aseguró que garantizará la gobernabilidad del país, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Caracas y varias zonas aledañas a esta capital. En un comunicado, leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada respaldó el llamado formulado por el TSJ a Rodríguez, aunque señaló que Maduro es "el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos" y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata.

La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer en la noche del sábado un comunicado durante una transmisión obligatoria en radio y televisión, indicó que el TSJ tomó esta decisión tras el que consideró como " secuestro" de Maduro, situación que calificó de "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución". El objetivo, prosiguió, es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, "sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores". De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.