Gobierno de Honduras pide en reunión de la Celac que Nicolás Maduro sea liberado

Tegucigalpa, Honduras.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) efectuó este 4 de enero una reunión de emergencia para tratar la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de Estados Unidos. La reunión fue convocada por el presidente pro tempore, el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, y no hubo unanimidad para una declaratoria conjunta ya que 10 países respaldaron la acción de EE UU.

Las naciones que estuvieron a favor de la operación militar estadounidense fueron Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En tanto, Honduras dijo estar en contra junto a naciones como Brasil, Colombia, México y Nicaragua. La postura de Honduras fue del "respeto a la soberanía y a los territorios" y pidió, mediante el vicecanciller Gerardo Torres, que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sean liberados. La comitiva hondureña en la reunión de la Celac plasmó que lo sucedido en Caracas fue un secuestro por una fuerza militar extranjera que, "además de secuestrarlo y bombardear la capital venezolana, confiesa que EE UU busca quedarse con los recursos naturales de un país de América Latina", adujo Torres.