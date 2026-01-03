Así reaccionan en gobierno de Honduras sobre captura de Maduro: “Condenamos esta barbarie”

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos funcionarios del gobierno de Honduras, encabezados por la presidenta Xiomara Castro, cuestionaron fuertemente la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este 3 de enero. El derrocamiento del jefe de Estado venezolano generó un sinfín de reacciones en la izquierda a nivel mundial y Honduras se sumó al amplió listado.

El partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), condenó la acción de la administración de Donald Trump en Caracas.

Reacciones desde el gobierno de Honduras

Xiomara Castro: “La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, así como un desconocimiento absoluto, y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el Presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial. Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al pueblo hondureño, durante el proceso electoral, por su intención de votar por Rixi Moncada, y acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia”.

Manuel Zelaya: "Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana. Los imperialistas podrán bombardear ciudades, imponer sanciones criminales y desatar la guerra pero jamás podrán asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe".

Fausto Cálix - Ministro de Aduanas: “Desde el lado que lo veas, jamás habrá una justificación para un bombardeo o una agresión de esa naturaleza contra Venezuela. No solo es una acción contraria al Derecho Internacional sino otro precedente funesto en nuestra América Latina. ¡Solo la lucha y resistencia de los pueblos será la garantía de respeto a la soberanía y autodeterminación de las naciones!”.

Christian Duarte - Ministro de Finanzas: “Si alguien siente alegría por las bombas en Venezuela, por el asesinato de civiles, por los aviones violando el territorio; debe saber que ahora todo país puede ser bombardeado, y que apoya el resurgimiento del fascismo de Hitler, que no dejó más que muerte y vergüenza en la historia”.

Russel Garay - Director de Servicio Civil: “No les interesa la democracia, ni la libertad, ni ningún pueblo. Van por la riqueza natural de Venezuela como piratas, igual que pretenden hacerlo en Honduras con el golpe de Estado electoral y liberando a su narco JOH. Ante el imperialismo, sólo cabe la resistencia popular”.

Cindy Rodríguez - Vicecanciller: “Los que celebran el atentado contra la soberanía y vida de un pueblo, son los mismos que han celebrado los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los perseguidoS... Qu falta de memoria histórica y de dignidad tienen. Fascistas”.