Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro desde Venezuela

Nueva York, Estados Unidos.- El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado -3 de enero- en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.
EE UU gobernará Venezuela hasta que haya una transición
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".
Trump sostuvo que la medida busca evitar que nuevos actores tomen el control del país y reproduzcan la situación política que, a su criterio, ha afectado a Venezuela durante décadas.
“Nosotros vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura y legal, no queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación, entonces vamos a administrar ese país hasta que haya una transición segura y legal”, informó.
El exmandatario aseguró que la decisión responde a la necesidad de preservar la estabilidad y permitir el retorno de venezolanos que residen en Estados Unidos. “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, afirmó.
Además, reiteró que Estados Unidos está preparado para escalar la operación, en caso de ser necesario: "Estamos preparados para una segunda ola si es que necesitamos hacerlo”, sostuvo.