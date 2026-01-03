¿Dónde será trasladado Nicolás Maduro tras ser capturado en Venezuela? Esto se sabe

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo. Fue capturado esta madrugada junto a su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran bajo custodia federal. Esto se sabe de su traslado.