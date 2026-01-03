  1. Inicio
¿Dónde será trasladado Nicolás Maduro tras ser capturado en Venezuela? Esto se sabe

El presidente Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela para enfrentar a la justicia norteamericana, según informó el presidente Donald Trump

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 14:35
Fue capturado esta madrugada junto a su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran bajo custodia federal. Esto se sabe de su traslado.

 Foto: Cortesía
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegará este mismo sábado -3 de enero- a Nueva York, Estados Unidos, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según informó CNN.

 Foto: EFE
Maduro comparecerá el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, indicó la cadena estadounidense.

 Foto: EFE
El presidente de Venezuela y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY, según The New York Times, donde señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hasta el tribunal federal en el Bajo Manhattan.

 Foto: EFE
El medio señala que todavía no está claro cuándo llegarán a Nueva York ni si ya cuentan con abogados defensores, y que se espera que la seguridad sea "estricta" durante toda la operación.

 Foto: EFE
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

 Foto: EFE
Mientras, la cadena NBC indica que Maduro se encuentra en "un avión que salió del Caribe" rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, según sus fuentes, será trasladado posteriormente en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su audiencia.

 Foto: EFE
Este sábado se hizo pública una "imputación sustitutiva" ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

 Foto: EFE
La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

 Foto: EFE
El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las "actividades ilícitas" e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Foto: EFE
