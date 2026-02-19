Comerciantes protestan tras restricción de ventas en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los vendedores ambulantes del centro de Tegucigalpa mantienen desde hace varios días una jornada de protestas, luego de que se les prohibiera instalarse en la peatonal del centro de la ciudad, conocido como Paseo Liquidámbar, una de las zonas más transitadas del casco histórico capitalino.

La inconformidad surge tras la colocación de vallas metálicas que impiden su ingreso al área donde tradicionalmente comercializaban productos los fines de semana, según denunciaron representantes de la asociación.

“Nosotros lo único que queremos es trabajar. Ya no nos están dejando vender en el Paseo Liquidámbar y eso nos está afectando directamente el sustento diario”, expresó Mario Velásquez, fiscal de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía de Honduras (Anatraeinh).

Velásquez explicó que, desde 2018, mantenían acuerdos con la administración municipal que les permitían laborar bajo reglas internas, portando uniforme e identificación y respetando los espacios asignados.

“Venimos trabajando ordenadamente desde hace años. Tenemos un reglamento interno con trece puntos, donde se establece el respeto a las autoridades, al peatón y no extendernos más de lo permitido”, afirmó.