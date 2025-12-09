Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña

El Paseo Liquidámbar en el centro de la capital, ha comenzado a recibir a un sinfín de compradores que ya se preparan para adquirir sus productos de temporada navideña, convirtiéndose en un epicentro comercial. Aquí las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO.
La peatonal se ha convertido en un mar de gente que camina entre puestos llenos de productos variados, en busca de las mejores ofertas para las celebraciones navideñas.
Los comerciantes aprovechan la ocasión para desplegar su ingenio y atraer a los clientes, creando un ambiente que invita a quedarse y explorar.
En los puestos de ropa, los vendedores exhiben su mercancía, que incluye desde diversos estilos de zapatos hasta prendas ideales para lucir en las fiestas.
La oferta es amplia y diseñada para todos los gustos, asegurando que nadie quede sin algo especial para estas fechas.
Pero no solo hay ropa; en los puestos se pueden encontrar juguetes para niños, gorras, verduras frescas y joyería de fantasía.
Cada comerciante busca ofrecer productos que se ajusten a las necesidades y preferencias de los compradores.
Uno de los productos más buscados durante esta temporada son las frutas tradicionales, como uvas y manzanas, que se venden en carretas en diferentes puntos del paseo, ya que se han convertido en un símbolo de la Navidad en muchos hogares hondureños.
El movimiento en el Paseo Liquidámbar también implica un aumento en la actividad económica local, beneficiando a los pequeños comerciantes que ven en esta temporada una oportunidad para incrementar sus ventas.
Ocasionalmente se ven agentes de la Policía Nacional o de Policía Municipal, pues estos entornos también son concurridos por personas que se dedican a robar.
Sin embargo, los compradores y visitantes siguen abarrotando el Paseo Liquidámbar, previo a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
En ese sentido, los vendedores instan a la población a que vayan a comprar los diversos productos que tienen para ofrecer en este mes festivo.