  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña

El Paseo Liquidámbar en el centro de la ciudad se activó con un ambiente navideño vibrante, donde familias disfrutan de las compras y el espíritu festivo

  • 09 de diciembre de 2025 a las 19:27
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
1 de 12

El Paseo Liquidámbar en el centro de la capital, ha comenzado a recibir a un sinfín de compradores que ya se preparan para adquirir sus productos de temporada navideña, convirtiéndose en un epicentro comercial. Aquí las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
2 de 12

La peatonal se ha convertido en un mar de gente que camina entre puestos llenos de productos variados, en busca de las mejores ofertas para las celebraciones navideñas.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
3 de 12

Los comerciantes aprovechan la ocasión para desplegar su ingenio y atraer a los clientes, creando un ambiente que invita a quedarse y explorar.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
4 de 12

En los puestos de ropa, los vendedores exhiben su mercancía, que incluye desde diversos estilos de zapatos hasta prendas ideales para lucir en las fiestas.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
5 de 12

La oferta es amplia y diseñada para todos los gustos, asegurando que nadie quede sin algo especial para estas fechas.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
6 de 12

Pero no solo hay ropa; en los puestos se pueden encontrar juguetes para niños, gorras, verduras frescas y joyería de fantasía.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
7 de 12

Cada comerciante busca ofrecer productos que se ajusten a las necesidades y preferencias de los compradores.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
8 de 12

Uno de los productos más buscados durante esta temporada son las frutas tradicionales, como uvas y manzanas, que se venden en carretas en diferentes puntos del paseo, ya que se han convertido en un símbolo de la Navidad en muchos hogares hondureños.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
9 de 12

El movimiento en el Paseo Liquidámbar también implica un aumento en la actividad económica local, beneficiando a los pequeños comerciantes que ven en esta temporada una oportunidad para incrementar sus ventas.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
10 de 12

Ocasionalmente se ven agentes de la Policía Nacional o de Policía Municipal, pues estos entornos también son concurridos por personas que se dedican a robar.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
11 de 12

Sin embargo, los compradores y visitantes siguen abarrotando el Paseo Liquidámbar, previo a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Paseo Liquidámbar: lleno de comerciantes y compradores en esta temporada navideña
12 de 12

En ese sentido, los vendedores instan a la población a que vayan a comprar los diversos productos que tienen para ofrecer en este mes festivo.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Cargar más fotos