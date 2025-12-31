Vendedores reportan bajas ventas en la antesala del Año Nuevo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con puntos de venta aún abastecidos y el reloj marcando la cuenta regresiva para la llegada de 2026, cientos de vendedores capitalinos continúan a la espera de un repunte en las ventas.

En un recorrido por el Centro Histórico de Tegucigalpa y las plazas de abasto de Comayagüela, EL HERALDO constató que, aunque el flujo de personas se mantiene constante, las ventas se mantienen disminuidas, desde el último trimestre del año.

“Esta situación nos preocupa porque, como vendedores, invertimos en mercadería y aún no hemos recuperado nada. Nuestro máximo de venta es de 300 lempiras diarios, cuando en años anteriores llegábamos hasta los 1,500 lempiras al día”, relató Edith Martínez, comerciante con más de 18 años de experiencia.

Martínez añadió que, a diferencia de otros años, el flujo de ventas decreció hasta en un 50% para los comerciantes capitalinos.

"Para enero todavía vamos a tener una gran parte del producto que estaba destinado para venderse en diciembre, y más los compañeros que se dedican a la venta de ropa y electrónicos", expresó.