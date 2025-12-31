Vendedores reportan bajas ventas en la antesala del Año Nuevo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con puntos de venta aún abastecidos y el reloj marcando la cuenta regresiva para la llegada de 2026, cientos de vendedores capitalinos continúan a la espera de un repunte en las ventas.
En un recorrido por el Centro Histórico de Tegucigalpa y las plazas de abasto de Comayagüela, EL HERALDO constató que, aunque el flujo de personas se mantiene constante, las ventas se mantienen disminuidas, desde el último trimestre del año.
“Esta situación nos preocupa porque, como vendedores, invertimos en mercadería y aún no hemos recuperado nada. Nuestro máximo de venta es de 300 lempiras diarios, cuando en años anteriores llegábamos hasta los 1,500 lempiras al día”, relató Edith Martínez, comerciante con más de 18 años de experiencia.
Martínez añadió que, a diferencia de otros años, el flujo de ventas decreció hasta en un 50% para los comerciantes capitalinos.
"Para enero todavía vamos a tener una gran parte del producto que estaba destinado para venderse en diciembre, y más los compañeros que se dedican a la venta de ropa y electrónicos", expresó.
Por su parte, comerciantes ubicados en el transitado Paseo Liquidámbar aseguraron a este rotativo que, ante el bajo movimiento comercial, reducir los precios se ha convertido en su única alternativa para atraer clientes.
“Como vendedores de ropa y calzado nos ha ido mal. No pensamos que esta temporada iba a estar tan baja, porque diciembre siempre es la época en la que logramos recuperarnos, independientemente de cómo estuvo el resto del año”, aseguró Beatriz Padilla, comerciante capitalina.
Como ejemplo, un pantalón para dama que normalmente se vendía a 500 lempiras ahora puede encontrarse en 300, mientras que el calzado para damas y caballeros, que a inicios de diciembre se cotizaba en 600 lempiras, actualmente se ofrece en 400.
"Necesitamos vender, y si eso significa perder un poco de nuestra inversión, pues tocará hacerlo, estamos preocupados", reveló Padilla.
Apoyo
Los comerciantes de distintos rubros comerciales en la capital invitaron a la población a visitar los principales puntos de venta independientes en el Distrito Central.
"Pedimos que nos apoyen en esta época, esto es difícil para todos porque entendemos que la situación económica está difícil para todos, pero a los que puedan abastecerse de nosotros, les agradeceríamos mucho", finalizaron.