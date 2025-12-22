Crisis política afecta al transporte y comercio en la capital durante la Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- Los comerciantes y trabajadores del transporte interurbano manifiestan actividades bajas en los rubros, en comparación al año 2024.

Según los vendedores, la principal causa de las bajas es la crisis política que se vive en el país actualmente. “La verdad que estos políticos nos han afectado, imagínese, ni una camisa he vendido hoy, realmente que esto está difícil”, manifestó una comerciante de Comayagüela, quien se identificó solo como doña Nolvia.

Para los vendedores de ropa, adornos de Navidad y otros artículos de temporada, esta es la fecha que más productos vende, sin embargo, este año las calles son poco transitadas por los clientes, que por lo general utilizan los aguinaldos para comprar sus mercaderías.

“Debido a que muchos no tienen el suficiente dinero y prefieren comprar alimentos, y también por la incertidumbre que ha dejado la falta de resultado en las elecciones generales”, refirió doña Nolvia, quien vende en la avenida Solidaridad Cuba de Comayagüela.

Por su parte, Nelson Abudeye, quien vende trajes y disfraces de Navidad, entre otros productos, informó que este año ha estado peor que el año pasado.

“Las ventas están muy bajas porque no hay circulante en las calles y las personas están guardando su dinero, por si ocurre algo con esta inconformidad de estos políticos”, manifestó Abudeye, quien tiene su local en la quinta avenida de Comayagüela.