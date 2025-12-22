Crisis política afecta al transporte y comercio en la capital durante la Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- Los comerciantes y trabajadores del transporte interurbano manifiestan actividades bajas en los rubros, en comparación al año 2024.
Según los vendedores, la principal causa de las bajas es la crisis política que se vive en el país actualmente. “La verdad que estos políticos nos han afectado, imagínese, ni una camisa he vendido hoy, realmente que esto está difícil”, manifestó una comerciante de Comayagüela, quien se identificó solo como doña Nolvia.
Para los vendedores de ropa, adornos de Navidad y otros artículos de temporada, esta es la fecha que más productos vende, sin embargo, este año las calles son poco transitadas por los clientes, que por lo general utilizan los aguinaldos para comprar sus mercaderías.
“Debido a que muchos no tienen el suficiente dinero y prefieren comprar alimentos, y también por la incertidumbre que ha dejado la falta de resultado en las elecciones generales”, refirió doña Nolvia, quien vende en la avenida Solidaridad Cuba de Comayagüela.
Por su parte, Nelson Abudeye, quien vende trajes y disfraces de Navidad, entre otros productos, informó que este año ha estado peor que el año pasado.
“Las ventas están muy bajas porque no hay circulante en las calles y las personas están guardando su dinero, por si ocurre algo con esta inconformidad de estos políticos”, manifestó Abudeye, quien tiene su local en la quinta avenida de Comayagüela.
Lamentó que “de nada sirvió prepararme, ni con los colegios bilingües tuve movimiento, porque aún tengo la mercadería y no he logrado recuperar lo invertido”, indicó el comerciante.
Según Abudeyes, las ventas para esta temporada han bajado hasta un 50%, por lo que esperan que los próximos días la situación mejore, principalmente el 23 y 24 de diciembre.
Y es que el rubro de transporte interurbano también se queja de la baja afluencia de personas que se dirigen hacia otras ciudades y pueblos del país, como San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, entre otras.
“Casi no hay movimientos de personas, a veces tenemos que irnos vacíos porque no llegan los pasajeros”, lamentó Jefrin Raudales, quien trabaja en la empresa de transporte Coste Express para San Pedro Sula.
“Para estas fechas hacen fila los pasajeros para viajar, pero si usted mira esto está solo”, lamentó el entrevistado.
La esperanza para los transportistas es que en los últimos días mejore la situación y los capitalinos puedan viajar a sus respectivos destinos.
Los entrevistados coinciden en que los desacuerdos políticos son la causa por la que muchos ciudadanos se abstienen de salir de la ciudad.
“El movimiento de personas ha bajado entre un 30% y 40% este mes”, consideró Jefrin Raudales.
“Nosotros ofrecemos excelentes servicios, pero aun así sentimos la baja, los precios también se mantienen para los pasajeros que viajan a los distintos lugares del país”, concluyó el entrevistado.
Los vendedores de gastronomía navideña también reportan bajas en la venta de sus productos, como hojas de nacatamal, bolillos, rapadura de dulce y todos los ingredientes para las torrejas.