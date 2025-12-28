Azúcar, verduras y frutas registraron alzas en los mercados del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) reportó que, en términos generales, los precios de los productos de la canasta básica se mantienen estables en la capital hondureña.

José Santos, titular de la institución, afirmó que no se han registrado variaciones significativas en la mayoría de los alimentos.

No obstante, algunos productos presentan incrementos en los últimos días, por ejemplo, el quintal de azúcar alcanzó los 50 lempiras, es decir, que de 1,000 pasó a 1,050 lempiras, lo que equivale aproximadamente a 50 centavos por libra, dependiendo de la zona. La libra puede comprarse entre 11 y 13 lempiras según el lugar.

Los productos de temporada navideña muestran cierta fluctuación. La libra de uvas se cotiza entre 50 y 70 lempiras, mientras que papas, peras y manzanas varían entre 10 y 20 lempiras por unidad, dependiendo de la zona y el establecimiento.

En cuanto a las carnes, los precios del cerdo y el pollo permanecen estables, según Protección al Consumidor. En las ferias de Tegucigalpa la libra de pollo congelado cuesta 26.50 lempiras, y en supermercados oscila entre 30 y 33 lempiras.