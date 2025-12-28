Azúcar, verduras y frutas registraron alzas en los mercados del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) reportó que, en términos generales, los precios de los productos de la canasta básica se mantienen estables en la capital hondureña.
José Santos, titular de la institución, afirmó que no se han registrado variaciones significativas en la mayoría de los alimentos.
No obstante, algunos productos presentan incrementos en los últimos días, por ejemplo, el quintal de azúcar alcanzó los 50 lempiras, es decir, que de 1,000 pasó a 1,050 lempiras, lo que equivale aproximadamente a 50 centavos por libra, dependiendo de la zona. La libra puede comprarse entre 11 y 13 lempiras según el lugar.
Los productos de temporada navideña muestran cierta fluctuación. La libra de uvas se cotiza entre 50 y 70 lempiras, mientras que papas, peras y manzanas varían entre 10 y 20 lempiras por unidad, dependiendo de la zona y el establecimiento.
En cuanto a las carnes, los precios del cerdo y el pollo permanecen estables, según Protección al Consumidor. En las ferias de Tegucigalpa la libra de pollo congelado cuesta 26.50 lempiras, y en supermercados oscila entre 30 y 33 lempiras.
El costo de los huevos también se mantiene según el ente regulador. En ferias y mercados capitalinos, el cartón oscila entre 75 y 90 lempiras, mientras que en supermercados alcanza entre 97 y 110 lempiras, dependiendo de la zona y el tamaño del producto.
Por su parte, Adalid Irías, representante de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), indicó que en promedio unos 50 productos han registrado aumentos en los mercados de la capital.
“Los Productos que antes costaban 30 lempiras subieron a 40. Es el caso de la saborina y el achiote, que se venden por media libra o por 4 onzas. La rapadura de dulce alcanzó hasta 70 lempiras, cuando su precio habitual era de 45”, Indicó Irías.
La hoja de tamal pasó de 25 a 30 lempiras por fajo, con piezas más pequeñas, mientras que la libra de manzana superó los 70 lempiras, y las individuales se vendían entre 10 y 20 lempiras. Los amarres llegaron a costar entre 100 y 150 lempiras, según el entrevistado.
“Las verduras también registraron incrementos en algunos productos. La bolsa de tomate llegó a 60 lempiras, mientras que remolacha y otros vegetales se mantuvieron en torno a 30 lempiras. El ajo subió de 30 a 40 lempiras, y la manteca de cerdo se cotizó a 60 lempiras por bolsa”, explicó el entrevistado.
Autoridades y representantes de consumidores recomiendan adquirir los productos con anticipación y evitar los días de mayor demanda, principalmente martes y miércoles, cuando los precios tienden a subir drásticamente.