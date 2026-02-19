Este video de “therians” en un parque no fue grabado en San Pedro Sula, sino en México

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video viral que muestra a dos personas identificadas como “therians” (que asumen una identidad animal) interactuando en un parque de la ciudad de San Pedro Sula, como prueba de la llegada del fenómeno en tendencia al país. No obstante, la grabación no corresponde a Honduras. En realidad, la pieza audiovisual fue registrada en febrero de 2026 en el parque Las Riberas, ubicado en Culiacán, México. “Mi gente no me lo van a creer, ya llegaron a San Pedro Sula,Honduras”, dice textualmente en el texto sobrepuesto de un video publicado en Facebook, compartido más de 410 veces desde el 18 de febrero de 2026.

Los therians son personas que afirman identificarse —a nivel espiritual o psicológico— con un animal. Esta identidad implica sentir una conexión profunda con una especie específica que forma parte de su identidad personal, hasta llegar a adoptar el estilo de vida del animal. Aunque el concepto se originó en la década de los 1990, el fenómeno ha ganado visibilidad reciente en plataformas como TikTok, donde se difunden videos de jóvenes caracterizados que realizan dinámicas vinculadas con animales.

Video de México

EH Verifica realizó una búsqueda inversa con Google Lens, lo que permitió localizar el origen del contenido. Las imágenes aparecen en una publicación del medio mexicano Luz Noticias, titulada “Captan a Therians conviviendo en el Parque Las Riberas de Culiacán”, difundida el 16 de febrero de 2026. Según esa información, el par de therians fue grabado en el parque Las Riberas, en Culiacán, México. Asimismo, TV Azteca Puebla, de México, confirmó que el hecho ocurrió en un parque de Culiacán e incluyó el video original publicado en TikTok.