Fue sorprendido: ¿Qué hacía Nicolás Maduro cuando EE UU lo capturó en Venezuela?

Nicolás Maduro fue sorprendido por soldados estadounidenses altamente entrenados. Jamás imaginó que, en los primeros días de 2026, sería capturado junto a su esposa. Aquí los detalles

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 14:46
1 de 10

La madrugada del sábado 3 de enero, los venezolanos comenzaron a experimentar una serie de acontecimientos inusuales en el país. En un inicio, algunos creyeron que se trataba de un incendio, pero en realidad era la caída del presidente Nicolás Maduro, un hecho que fue celebrado por miles. ¿Qué se sabe de su captura y qué hacía en ese momento?

 Foto: Agencia EFE
2 de 10

Una de las primeras fotografías que salió a la luz mostraba al presidente de Venezuela vestido completamente de blanco, como con ropa de dormir, esposado y rodeado de soldados.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Según CNN, soldados estadounidenses altamente entrenados de la Delta Force (la unidad de élite de operaciones especiales del Ejército de EE. UU.) irrumpieron en la casa de Nicolás Maduro en Caracas, donde el presidente dormía junto a su esposa.

 Foto: Agencia EFE
4 de 10

Se conoció que Maduro estaba desprevenido y no esperaba la operación, listo solo para descansar en su residencia en Caracas.

 Foto: Agencia EFE
5 de 10

Estados Unidos llevó a cabo una incursión a gran escala en Venezuela, que incluyó explosiones y sobrevuelos de aeronaves en la capital. Preliminarmente, se conoció que unas 40 personas perdieron la vida.

Foto: NBC News
6 de 10

Maduro fue detenido en su residencia, donde intentó esconderse en una habitación con paredes de acero, pero no lo logró.

 Foto: Agencia EFE
7 de 10

Más tarde, el expresidente Donald Trump publicó una foto en la que se veía a Maduro vestido con ropa deportiva de color gris.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Helicópteros estadounidenses sobrevolaban el mar, a apenas 30 metros sobre el agua oscura, rumbo a Caracas. Un par de horas después, Maduro estaba bajo custodia estadounidense, esposado, con pantalones deportivos grises y usando gafas de bloqueo de luz.

 Foto: Agencia EFE
9 de 10

Maduro no estaba solo. En el momento de su captura se encontraba en su residencia, fue localizado y detenido junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses.

 Foto: NBC News
10 de 10

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde fueron procesados por la DEA y encarcelados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

 Foto: Agencia EFE
