Estuvo preso por abusar de su hija de 12 años y lo recapturan por cometer el mismo delito contra su otra hija

Un padre de familia estuvo preso por abusar de abusar de su pequeña hija de 12 años, pero al salir de la prisión volvió a abusar de su otra hija de 10 años en Comayagua

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 17:21
1 de 10

Dos pequeñas fueron víctimas de abuso por parte de su propio padre, a quien no le bastó cumplir una condena por agredir a una de sus hijas, sino que al salir de prisión abusó de otra de sus pequeñas.

 Foto: Policía Nacional
2 de 10

De acuerdo con la Policía Nacional, el sujeto estuvo en prisión por abusar sexualmente de su hija de 12 años y este domingo 4 de enero fue capturado nuevamente por abusar de otra de sus hijas de 10 años.

 Foto: Policía Nacional
3 de 10

Se conoció que el agresor permaneció encarcelado durante 12 años por haber abusado de su primera hija, pero al salir de prisión reincidió con la otra menor, de apenas 10 años de edad.

 Foto: EL HERALDO
4 de 10

En la publicación realizada por la Policía Nacional, muchos comentarios cuestionan la cronología de los hechos, señalando que si el hombre estuvo preso 12 años, resulta confuso que la víctima actual tenga 10 años; sin embargo, este es el dato oficial compartido por las autoridades.

 Foto: EL HERALDO
5 de 10

El padre de la menore es un hombre de 56 años de edad, según reportes de medios locales.

 Foto: Cortesía
6 de 10

El hecho ocurrió en la aldea Las Crucitas, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua, en la zona central de Honduras.

 Foto: EL HERALDO
7 de 10

Fue en el año 2013 cuando el individuo ingresó a prisión por el primer caso de abuso y en el 2025 volvió a atacar a su otra hija.

 Foto: Cortesía
8 de 10

El sospechoso fue puesto a disposición del órgano judicial correspondiente para continuar con el proceso legal pertinente.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Al momento de su captura, el individuo vestía una camisa amarilla sin mangas y un pantalón de mezclilla con estampado negro.

 Foto: Policía Nacional
10 de 10

Se desconoce actualmente a qué se dedica el imputado y en qué centro penal permanece recluido.

 Foto: Policía Nacional
