Karol G y Feid: Diez claves para entender el fin del romance de la pareja

1. Karol G y Feid lograron mantener un perfil más o menos discreto, evitando escándalos y manteniendo su relación lejos del ruido de las redes sociales y de los medios "No existe quién no te quiera, tú enamoras a cualquiera", mensajes como este acompañaban sus publicaciones en su red conjunta en Instagram.
2. Los indicios de una posible separación surgieron durante los últimos meses de 2025, cuando sus seguidores comenzaron a notar la disminución de publicaciones conjuntas de la pareja y la ausencia de imágenes compartidas en sus redes sociales.
3. La última fotografía juntos en redes sociales es de mayo de 2025, cuando Karol G participó en el challenge del "Día de postear con el novio". Luego, Karol G y Feid fueron captados en sus vacaciones en Formentera.
4. La ruptura que ocurrió hace semanas se produjo de manera discreta y sin dramas, al menos eso afirma TMZ. Fue de mutuo acuerdo y han logrado mantener una relación cordial tras tres años de romance.
5. La separación fue casi orgánica ,sin conflictos públicos y lo que algunos quizá llegaron a pensar, no hay tampoco terceras personas involucradas ni escándalo. Este dato refleja que la decisión de separarse fue madura y consciente.
6. "Mucha gеnte queriendo mirar, pеro esto es entre tú y yo", frases como esta estaban en sus publicaciones. Y es una muestra de que así como manejaron su relación en el marco del respeto así parece que están llevando su separación basada en la amistad y el entendimiento mutuo.
7. El anuncio de la separación de Karol G de 34 años y Feid de 33 años, marca el final etapa significativa para ambos artistas. La pareja había logrado equilibrar sus carreras y estaba embarcada en una relación romántica que parecía sólida.
8. La cantante colombiana de música urbana compartió que estaba feliz de compartir su vida con alguien que comprendía la intensidad de su trabajo y los compromisos que conlleva su carrera musical. Incluso, que su relación con Feid era un apoyo emocional constante.
9. La pareja de cantantes se convirtió en un ícono de la música urbana, no solo por su talento individual, sino también por la química que transpiraban en sus colaboraciones y en sus apariciones públicas.
10. Karol G y Feid fueron vinculados sentimentalmente en 2021 luego de colaborar en el éxito musical FRIKI. Aunque los rumores sobre un romance entre ellos llevaban más tiempo. Pero, no fue hasta 2023 que La Bichota confirmó públicamente su relación con Feid.