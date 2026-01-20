  1. Inicio
En la mira del Oscar: ¿dónde ver las favoritas de la temporada 2026?

Cintas como Sinners y “Una batalla tras otra” lideran la conversación, pero ¿dónde verlas?

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 12:42
La cinta narra la historia de Pat Calhoun, un antiguo luchador revolucionario que ha dejado atrás su pasado hasta que reaparece un rival familiar: el coronel Steven J. Lockjaw, interpretado por Sean Penn. Este drama protagonizado por Leonardo DiCaprio está disponible en HBO Max en Honduras.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos,- La temporada de premios 2026 está en pleno apogeo. Los 31.º Critics’ Choice Awards inauguraron el calendario el pasado 4 de enero en Santa Mónica, California, donde películas como Sinners y Frankenstein se encumbraron.

Los 83.º Globos de Oro siguieron la estela, consagrando a Hamnet como Mejor película (drama), mientras que “Una batalla tras otra” se alzó con el galardón a Mejor película (musical o comedia).

Sinners es una historia de terror ambientada en el sur de Estados Unidos durante la era Jim Crow. Ya está en HBO Max.

Sinners es una historia de terror ambientada en el sur de Estados Unidos durante la era Jim Crow. Ya está en HBO Max.

 (Foto: Instagram )

Ahora, la industria vuelve su mirada hacia los Oscar. En Mejor actor se perfila un duelo generacional entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. La categoría de Mejor actriz presenta un triángulo de interpretaciones desgarradoras con Jessie Buckley, Rose Byrne y Amanda Seyfried.

La última entrega de Avatar de James Cameron se estrenó el 19 de diciembre con el segundo mejor debut mundial del año. Aún está disponible en cartelera nacional.

La última entrega de Avatar de James Cameron se estrenó el 19 de diciembre con el segundo mejor debut mundial del año. Aún está disponible en cartelera nacional.

 (Foto: )

Pero es en Mejor película donde se desarrolla la contienda más apasionante: un thriller político (“Una batalla tras otra”), una película de terror alegórica (Sinners) y un drama de época lacrimógeno (Hamnet) conforman una terna tan ecléctica como reveladora. ¿Pero dónde ver estas cintas que están marcando la temporada?

Jay Kelly

Clooney y Sandler recibieron nominaciones al Globo de Oro. La película está en Netflix, mientras que la animación Elio se encuentra en Disney+.

KPop Demon Hunters

Esta animación de Netflix sigue las prácticas demoníacas de un grupo de K-pop llamado HUNTR/X. Ganó dos Globos de Oro y se encuentra en el catálogo de Netflix.

Frankenstein

Esta versión de 2025 de la clásica historia de ciencia ficción acumuló cinco nominaciones en los Globos de Oro de este año, incluida Mejor película (drama). Dirigida por Guillermo del Toro, está protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, y se puede ver en Netflix.

Bugonia, Blue Moon, It Was Just an Accident, Hamnet, Marty Supreme y The Secret Agent aún están pendientes de estreno en el país.

Redacción web
