En la mira del Oscar: ¿dónde ver las favoritas de la temporada 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos,- La temporada de premios 2026 está en pleno apogeo. Los 31.º Critics’ Choice Awards inauguraron el calendario el pasado 4 de enero en Santa Mónica, California, donde películas como Sinners y Frankenstein se encumbraron. Los 83.º Globos de Oro siguieron la estela, consagrando a Hamnet como Mejor película (drama), mientras que “Una batalla tras otra” se alzó con el galardón a Mejor película (musical o comedia).

Ahora, la industria vuelve su mirada hacia los Oscar. En Mejor actor se perfila un duelo generacional entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. La categoría de Mejor actriz presenta un triángulo de interpretaciones desgarradoras con Jessie Buckley, Rose Byrne y Amanda Seyfried.

Pero es en Mejor película donde se desarrolla la contienda más apasionante: un thriller político (“Una batalla tras otra”), una película de terror alegórica (Sinners) y un drama de época lacrimógeno (Hamnet) conforman una terna tan ecléctica como reveladora. ¿Pero dónde ver estas cintas que están marcando la temporada?

Jay Kelly

Clooney y Sandler recibieron nominaciones al Globo de Oro. La película está en Netflix, mientras que la animación Elio se encuentra en Disney+.

KPop Demon Hunters

Esta animación de Netflix sigue las prácticas demoníacas de un grupo de K-pop llamado HUNTR/X. Ganó dos Globos de Oro y se encuentra en el catálogo de Netflix.

Frankenstein