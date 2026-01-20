En la mira del Oscar: ¿dónde ver las favoritas de la temporada 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos,- La temporada de premios 2026 está en pleno apogeo. Los 31.º Critics’ Choice Awards inauguraron el calendario el pasado 4 de enero en Santa Mónica, California, donde películas como Sinners y Frankenstein se encumbraron.
Los 83.º Globos de Oro siguieron la estela, consagrando a Hamnet como Mejor película (drama), mientras que “Una batalla tras otra” se alzó con el galardón a Mejor película (musical o comedia).
Ahora, la industria vuelve su mirada hacia los Oscar. En Mejor actor se perfila un duelo generacional entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. La categoría de Mejor actriz presenta un triángulo de interpretaciones desgarradoras con Jessie Buckley, Rose Byrne y Amanda Seyfried.
Pero es en Mejor película donde se desarrolla la contienda más apasionante: un thriller político (“Una batalla tras otra”), una película de terror alegórica (Sinners) y un drama de época lacrimógeno (Hamnet) conforman una terna tan ecléctica como reveladora. ¿Pero dónde ver estas cintas que están marcando la temporada?
Clooney y Sandler recibieron nominaciones al Globo de Oro. La película está en Netflix, mientras que la animación Elio se encuentra en Disney+.
Esta animación de Netflix sigue las prácticas demoníacas de un grupo de K-pop llamado HUNTR/X. Ganó dos Globos de Oro y se encuentra en el catálogo de Netflix.
Frankenstein
Esta versión de 2025 de la clásica historia de ciencia ficción acumuló cinco nominaciones en los Globos de Oro de este año, incluida Mejor película (drama). Dirigida por Guillermo del Toro, está protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, y se puede ver en Netflix.
Bugonia, Blue Moon, It Was Just an Accident, Hamnet, Marty Supreme y The Secret Agent aún están pendientes de estreno en el país.