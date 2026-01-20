Tato Saybe habla del nuevo DT de Honduras, amistoso ante Argentina y rol del director deportivo

Saybe dejó claro que no se trata únicamente de un cargo administrativo, sino de un proyecto integral: “Más que un director deportivo, es una persona que viene con un bagaje amplio. Nos tomó bastante tiempo encontrar a la persona ideal”, explicó. Además, dejó claro que la Federación identificó desde hace años la necesidad de trabajar “con base científica y acorde a cómo ha evolucionado el fútbol a nivel mundial”.

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Francisco “Tato” Saybe , vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras y Miembro de la Comisión de desarrollo Técnico de Fútbol , brindó entrevista exclusiva a EL HERALDO sobre la llegada del nuevo director deportivo para la Selección Nacional , una figura que marcará un antes y un después en la estructura del fútbol hondureño, según expresó el federativo.

Saybe también confirmó que Francis Hernández ya estuvo en el país, visitó las instalaciones de la Federación, Siguatepeque y sostuvo reuniones clave con dirigentes y personal técnico. “Se sorprendió de los avances en infraestructura y del equipo humano que tenemos. Rápidamente se formó una buena relación”, afirmó. El directivo adelantó que el español regresará a Honduras a finales de mes, totalmente comprometido con el proyecto: “No viene a aprender, viene a implementar un proyecto que ya está probado y es ganador”, sentenció.

El elegido es Francis Hernández , exintegrante de la Real Federación Española de Fútbol , a quien Saybe calificó como “un modelo a seguir” por su experiencia y capacidad de gestión. El directivo reveló que el proceso de elección fue exhaustivo y se apoyó en los vínculos institucionales con la Federación Española: “Haciendo consultas, pidiendo currículums e investigando, dimos con Francis. Como todo en la vida, cuando algo está para uno no te lo quita nadie”. Hernández, que había tomado un breve descanso profesional, buscaba el reto de “venir a construir fuera del continente europeo” y replicar un proyecto exitoso como el que ayudó a desarrollar en España.

Fue un conjunto de cosas. Primero visualizar su currículum y, lógicamente, ahora tenerlo presente con nosotros. Por otro lado, también hay que recordar que el mundo futbolístico ha ido cambiando. Hoy ves la selección de España y encuentras jugadores que no fueron formados en España; lo mismo pasa con Francia y muchas otras selecciones. En Honduras ese fenómeno ya se está dando y no podemos permitir que jugadores nacidos en Europa, en Alemania, en España o en Estados Unidos, donde tenemos muchos compatriotas, se queden fuera del radar. Cuando tú ves a Francis y a los jugadores que él logra rescatar o proteger para España, son hoy los que tienen a ese país en el top del fútbol mundial. Esa experiencia nos da mucha esperanza, porque él no viene a aprender, viene a implementar un proyecto que ya está probado y es ganador.

Claro, es que él no es un director solo de selección mayor. Es una persona que va a manejar toda la parte deportiva de la Federación. Eso abarca desde las ligas menores, el programa de talentos, el fútbol femenino y todas las selecciones. Todo lo que compone la parte deportiva de la Federación pasará por las manos de este gran profesional, que somos afortunados de tener.

Entonces, prácticamente él va a estar a cargo de todas las selecciones en cuanto a la directriz y supervisión de todas las categorías, Tato.

Sí, él estuvo en la Federación, estuvo varios días con todo el equipo. También estuvo en Siguatepeque, inclusive lo unimos con alguna gente del Comité Ejecutivo, que son esos quijotes del fútbol que trabajan con el fútbol menor y que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo dar ese paso para poder profesionalizar todo ese trabajo semilla. Ese trabajo es el que tú ves reflejado en Liga Nacional y en selecciones menores. La idea es dar ese salto de calidad, llevarlo a un nivel mucho más profesional, donde ya no solo nos baste con ir a un Sub-17 o a un Sub-20, sino que ese seguimiento de jugadores lo podamos ver triunfar al máximo nivel y que no se nos queden futbolistas en el camino. Tuvo reuniones con ellos y todo el mundo quedó muy satisfecho con la contratación de Francis.

Él estuvo con nosotros a inicios de año. Ya veníamos trabajando con él anteriormente, pero como todo profesional serio, él dijo que quería venir a conocer no solo a nosotros, sino también al personal con el que iba a trabajar. Y la verdad, más que sorpresa, fue una alegría. Él se fue muy contento y muy satisfecho con el equipo de trabajo que encontró acá.

Sí, las reuniones que tuvimos con él para formalizar y hacer las firmas respectivas del contrato se realizaron acá en Honduras.

Claro que se analizó, porque no es una decisión a corto plazo, es una decisión a largo plazo para darle un giro total a la metodología de trabajo que venimos usando. No solo a nivel mayor, sino desde abajo. Abarca toda la parte deportiva de una federación, similar al proyecto que se ve en España, donde compiten en todas las categorías juveniles, femenino y selección mayor. Eso es solo una parte. Con la recomendación, luego revisando su currículum y conociéndolo, uno se da cuenta rápidamente de que es una persona con una capacidad de trabajo y una entrega muy grande.

Por el perfil de él, me imagino que no fue solo por lo logrado, ¿se analizó bastante su trayectoria?

Hay una relación muy estrecha de la Federación de Fútbol de Honduras con la Real Federación Española. Jorge Salomón tiene una gran relación con miembros importantes de la Federación de España, al igual que la tuvo Rafael Villeda cuando estuvieron en el Comité Normalizador. Ahí se formó una amistad y una relación muy cercana. A raíz de eso, haciendo consultas, pidiendo currículums e investigando, dimos con Francis. Como todo en la vida, cuando algo está para uno no te lo quita nadie. Él había pedido una especie de sabático en la Federación, por los procesos y éxitos que ha tenido, porque hay un desgaste normal. Decidió descansar un corto tiempo y cuando quiso volver, buscaba ese reto de venir a construir fuera del continente europeo, de montar un proyecto similar al que logró en la Federación de España. Así se fue dando todo: lo trajimos a Honduras, hizo la visita, se sorprendió de los avances en infraestructura y del equipo humano que tenemos, y rápidamente se formó una buena relación. Estamos muy contentos y ansiosos de que ya venga al país para empezar a trabajar.

Más que un director deportivo, es una persona que viene con un bagaje amplio. Nos tomó bastante tiempo encontrar a la persona ideal. Nosotros hace mucho tiempo identificamos esa carencia de integrar nuestro fútbol de una manera donde se agarre desde las bases y se vaya llevando un trabajo con base científica y acorde a cómo ha evolucionado el fútbol a nivel mundial. En ese sentido, encontrar a un profesional como Francis Hernández, que no solo tiene experiencia y no solo viene de la Real Federación Española de Fútbol —que creo todos estaríamos de acuerdo es un modelo a seguir—, y que esté dispuesto a venir a nuestro país a contribuir con grandes deseos de empezar el trabajo, es muy positivo.

¿Qué visualizan para Honduras, Tato, con este nuevo proyecto?

Una profesionalización total de nuestra Federación y de toda la parte deportiva. Ya no podemos seguir pensando que cada cuatro años lo único que importa es clasificar a un Mundial y, si no se logra, cambiar de técnico y descartar todo lo hecho. Tenemos que empezar a poner bloque tras bloque, con un método que ya está aprobado que funciona. Construir una base sólida, luego la siguiente etapa y seguir avanzando. Estoy seguro de que los resultados, incluso en la selección mayor —que muchas veces es la única vara con la que se mide a una Federación—, van a llegar. Para construir una casa hay que hacer bien la cimentación, y eso es lo que se busca con Francis: lograr una base sólida para que el trabajo fluya y se mejore en todos los aspectos la parte deportiva de la Federación.

Usted mencionaba el tema, Tato, de no dejar escapar talento que está combinado con sangre catracha y europea o extranjera, por ejemplo el caso más reciente de Keyrol Figueroa.

Así es. Son millones de muchachos y muchachas que están fuera de nuestras fronteras. Como tú sabes, no es desconocido para nadie que el trabajo allá es más técnico, la alimentación es mejor y hay muchos factores que les dan una ventaja a quienes se desarrollan en países con un nivel de desarrollo más alto que el nuestro. Al mismo tiempo, traer esa metodología de trabajo que se usa afuera, que se usa en España, ¿por qué no implementarla acá con todos estos programas de talento que tiene la Federación? Ya se están viendo los frutos y la gente se ha empezado a sorprender en los últimos dos o tres años con esa camada de jugadores que viene de atrás, con trabajos más profesionales. Si se abarca toda esa parte, te aseguro que va a ser una gran cosecha para nosotros.

En la parte deportiva también está la escuela de entrenadores y muchas cosas que Francis tiene que venir a mejorar para capacitar nuestro talento. El talento de Honduras está, pero es la famosa historia de los diamantes: hay que pulirlos, hay que sacarles brillo, porque de lo contrario solo quedan en eso. Sentíamos que era un paso necesario y, afortunadamente, le podemos dar esa buena noticia a la gente.

¿Cuándo estaría llegando al país Francis para instalarse?

Francis viene ya, a finales de mes, porque hay una competencia Sub-17 a la cual no está dispuesto a faltar. Lo que más me sorprendió de él no es solo que sea una persona muy humilde, sino que tiene unas ganas de trabajar impresionantes. Él dijo que no había manera de que no estuviera en ese Sub-17, que iba a arreglar sus cosas y como fuera iba a estar ahí. Viene muy comprometido con el país. Como le pasa a mucha gente que llega a Honduras, vienen sin saber qué se van a encontrar y cuando conocen a la gente y el talante de los hondureños, inmediatamente dicen: aquí quiero estar. Eso fue lo que le pasó a él.

Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tan rápido con un profesional como él. Fue una negociación muy rápida, de esas que cuando están para vos, están para vos. Inclusive, otras federaciones lo estaban buscando, porque un perfil como el de Francis no es fácil de encontrar. Afortunadamente se dio el momento adecuado tanto para él como para la Federación.

¿Por cuánto tiempo queda ligado Francis con Honduras?

Es diferente a los contratos que se hacen con los técnicos. El de él es un contrato laboral normal, sin fecha de término. No viene ligado a un proceso específico. Lo que buscamos con Francis es una persona que le dé ese salto a la Federación, que implemente una metodología de trabajo. A veces uno trata de inventar cosas que ya están más que inventadas, y lo que queremos es implementar el modelo del cual él fue parte creadora en la Federación Española. Ese conocimiento que lo traiga acá. El hecho de que él haya visto en nuestro equipo de trabajo un grupo con el que se siente cómodo también habla de que las cosas no se han hecho tan mal como a veces lo refleja solo el resultado de la selección mayor.

¿Con Francis ya han hablado del tema del técnico de la Selección?

Sí, claro, por supuesto. Sería mentirte decirte que no es un tema que se habla. Él nos comentó algunas ideas sobre lo que considera importante en un técnico de selección mayor, basado en su experiencia con la selección absoluta de España, el tipo de personas que deben estar en un proyecto y la manera de jugar que se convierte en un modelo para todas las generaciones. Hay muchos nombres en cartera, pero hoy por hoy no hay un favorito ni negociaciones en curso. Él va a venir, vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacerlo con el mayor cuidado posible. Desafortunadamente tenemos ese tiempo, porque quisiéramos estar hablando de un Mundial, pero esa no es la realidad. Esa será parte de su función.

Entonces, cuando se tome la decisión, ¿será un técnico definitivo y no un interinato?

En lo personal, y te hablo ya como Tato, la palabra interinato es algo que no quisiera volver a escuchar en la Federación. A veces te puede llevar a buen puerto, pero por eso nos vamos a tomar el tiempo necesario. Que Francis haga su trabajo y asegurarnos de que sea la decisión correcta. Este tema lo venimos trabajando incluso desde la eliminatoria, no es algo nuevo.

Tato, se ha escuchado que el partido ante Argentina no se jugaría, ¿es así?

En eso estamos. Es complejo por la ubicación, pero pronto vamos a tomar una decisión, porque tampoco queremos ir sin estar listos. Lo primero era tener a Francis, eso ya se logró. Ahora que esté acá empezamos a analizar ese tema. Si el seleccionador se define rápido y podemos estar listos, sería magnífico.

Entonces, ¿el partido todavía no está descartado?

No, todavía no puedo descartarlo ni confirmarlo.

¿A Francis se le consultó sobre este posible partido ante Argentina?

Sí, es una de las pláticas que se han tenido, pero hay muchos pasos que dar antes de hablar de un amistoso, sobre todo cuando todavía no tenemos ni cuerpo técnico definido y no estamos pensando en ningún tipo de interinato.

Tato, si visualizamos el tiempo y las competencias que se vienen con la próxima fecha FIFA, ¿para cuándo debería estar definido el nuevo técnico de la Selección?

Yo pensaría que en un mes, cinco semanas como máximo, porque hay que empezar a moverse y a hacerlo. No es sano no tener una cabeza. Lo que sí es que Francis tiene que estar totalmente involucrado en la decisión, junto con el resto de la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo.

Lo digo porque otros países contendientes han continuado su proceso.

Sí, han continuado. Creo que Costa Rica es el único que está bastante similar a nosotros. Me parece que Guatemala también va a hacer un cambio. Entonces ellos tienen esa ventaja de sentirse cómodos con su destino. Nosotros, desde que empezamos el proceso eliminatorio, sabíamos que aquí el proceso estaba terminado. Para nosotros es un comienzo nuevo y eso es lo que queremos: que con Francis, sea cual sea el resultado final de una eliminatoria, todo forme parte de un mismo trabajo y de un mismo norte. El fútbol a veces es caprichoso y los resultados no siempre son inmediatos.

Es decir, que no se va a esperar únicamente resultados inmediatos para cambiar el rumbo.

Claro. Los resultados pueden ser rápidos o pueden no serlo, pero lo importante es trabajar con un método en el que estés comprometido y confiado, y buscar cerrar el ciclo. No se puede abandonar un proceso a mitad del camino. A todos nos gusta el fútbol internacional y otros deportes como la NFL, y ahí se ve que quienes tienen éxito lo logran a través de procesos establecidos que continúan en el tiempo. No es de usar algo y botarlo. Ese cambio que tiene que hacer la Federación se va a dar.

Tato, en cuanto al perfil del entrenador, se ha apuntado mucho a la escuela colombiana. ¿Hay apertura ahora, con la llegada de Francis, a un técnico europeo?

Totalmente. Hay apertura a cualquier técnico. Francis ha sido muy claro con nosotros en que la nacionalidad no es irrelevante, pero no es un factor determinante. Lo importante es buscar un funcionamiento futbolístico que se apegue a la materia prima que tenemos. Esa búsqueda del entrenador tiene que hacerse con toda la dedicación posible y tratando de equivocarnos lo menos posible.

Hoy, aproximadamente, ¿cuántos currículums tienen sobre la mesa?

Hay varios. Cuando hay una vacante en la Selección te llegan fácilmente 50 currículums y llamadas de agentes y entrenadores. Pero todavía no estamos en una etapa de decir que tenemos tres candidatos definidos. Aún estamos en el proceso de definir exactamente qué es lo que queremos, para luego salir a buscarlo. Nosotros sabíamos el perfil que queríamos, pero no lo encontrábamos. A veces es mejor esperar y afortunadamente se dio la oportunidad. Esperamos que lo mismo pase con el técnico.

Tato, cambiando un poco de tema, usted tendrá un nuevo puesto en FIFA. ¿En qué consiste?

Soy miembro de la Comisión de Desarrollo Técnico. Afortunadamente FIFA me tomó en cuenta. Tuve la oportunidad de sacar una maestría en Administración Deportiva en Filadelfia, sumado a toda la experiencia que me ha dado el fútbol hondureño, tanto en Olimpia como en la Federación. Espero aprender mucho, contribuir y luego devolverle eso a mi país. Al final del día, mi intención es poder devolverle a Honduras todo lo que me ha dado.

Esto también pone a Honduras en el radar de FIFA.

Por supuesto, y eso va ligado a todo lo que queremos hacer. Que el talento hondureño se sienta valorado y escuchado, especialmente el que trabaja en el fútbol menor. Muchas veces se desconoce el enorme trabajo que hace esa gente. Tener una persona como Francis, que sepa encauzar ese talento y destinar bien los recursos, va a ser muy valioso. Así como FIFA me tomó en cuenta a mí, eso mismo queremos que empiece a pasar en Honduras.

Tato, otro tema que le quería consultar. El presidente Rafa Villeda anunció su salida de la Comisión de Selecciones y dio paso a nuevas personas. ¿Cómo tomaron ustedes este tema?

Bueno, tú sabes la amistad que tengo con el presidente Villeda. Yo lo considero mi amigo, mi hermano. Creo que es el mejor dirigente deportivo que yo conozco, no solo por los éxitos, porque como hablábamos hace poco, el éxito deportivo a veces se da y a veces no, sino por la manera en que él ve las cosas, la prudencia que tiene y cómo analiza cada situación. Ha sido una escuela para mí, así como lo fue don Rafa. Creo que don Rafa hizo un gran trabajo con Rafa Villeda y para mí es desafortunado que él tome esa decisión. Yo se la respeto y se lo he manifestado personalmente: yo no quisiera que él se saliera. En el fútbol de Honduras no se mete una persona mejor.

Usted menciona también a Javier Atala como parte importante de ese grupo.

Claro, al igual que Javier Atala. Son quijotes, son gente que ama este deporte. Lo único que buscan es el bien del fútbol. A veces se da la percepción de que se aprovechan, pero es todo lo contrario. El día que ese tipo de gente no esté en nuestro fútbol, nos vamos a ver en serios apuros, porque ellos están dispuestos a poner no solo su conocimiento, sino también sus propios recursos. Y eso no es cualquiera. Cuando a alguien se le toca la bolsa, la cosa cambia, y ellos siempre han estado dispuestos a poner su nombre, su cara, los recursos de sus empresas y sus recursos personales para mantener esta flota, a ver qué pasa.

¿Él le explicó a usted las razones de su decisión?

Sí, él me explicaba que sentía que quería dar una oportunidad a otras personas. Tiene un compromiso grande con Olimpia y siente que quiere enfocarse en eso. A ver si en el camino decide cambiar. Yo, en lo personal, espero que sí. Pero conociéndolo, creo que cuando él toma una decisión así, va a tratar de dar la oportunidad a alguien más. Eso no quiere decir que no vaya a estar pendiente, colaborando de alguna u otra forma, como él estime conveniente.

¿Le sorprendió esta decisión?

Él ya me lo había comentado desde antes, que sentía que estaba llegando el momento. Hay que recordar que a él le tocó también la etapa del Comité Normalizador y eso desgasta mucho, más aún porque se han satanizado las no clasificaciones. Si vemos el proceso con Pinto, un gol fantasma nos deja fuera. Ahora básicamente perdimos una eliminatoria cuando teníamos el Mundial en las manos. Yo todavía pierdo el sueño pensando en cómo pasó eso, pero el fútbol es así. Todo ese desgaste él ya lo venía arrastrando y ya me había comentado que tenía esa decisión en mente, independientemente de cuál fuera el resultado, incluso si se clasificaba al Mundial.