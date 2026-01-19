  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, "Yio" a Arabia y Motagua se refuerza

Estos son los últimos movimientos que se han registrado en el mercado de piernas nacional

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 14:24
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
1 de 22

Movimientos en Olimpia y Motagua; Real España y Marathón presentan nuevas altas. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
2 de 22

José García - El portero fue dado de baja y no sigue en Club Deportivo Cuervos de la segunda división del fútbol hondureño.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
3 de 22

Daniel Carter Bodden - El delantero de 22 años no entró en los planes de Jaustin Campos en Real España y se convertirá en nuevo fichaje del Platense para el Clausura 2026.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
4 de 22

Heber Jafeth Núñez - El mediocentro ofensivo había sonado como uno de los refuerzos del Olimpia, pero en las últimas horas se pudo confirmar que su destino será el Platense.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
5 de 22

Moisés Rodríguez - El mediocampista exOlimpia será otro de los refuerzos de Platense, que quiere rearmar su plantel tras la salida de "Chuy" Pérez y posible baja de "Yio" Puerto.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
6 de 22

Erick "Yio" Puerto: EL HERALDO conoció, a través de fuentes cercanas al futbolista que recibió una oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos, propuesta económica que lo llevó a replantearse su futuro y a frenar el acuerdo que tenía con el County FC, equipo de la MLS Next Pro y filial del LA Galaxy.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
7 de 22

Daniel Alberto Otero Muñoz - Marathón lo eligió como su presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
8 de 22

Bryan Moya - El delantero catracho fue oficializado este lunes como nuevo fichaje del Marathón. Su último equipo fue Real España en la Liga Nacional.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
9 de 22

Denovan Torres - Marathón buscó volver a tener al destacado portero en sus filas, pero todo se cayó porque Juticalpa quería que se le pagaran los 6 meses de contrato que le quedaban al jugador con la institución. Torres seguirá jugando con los canecheros en el Clausura 2026.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
10 de 22

Romell Quioto - El "Romántico" rescindió el contrato que lo vinculaba con Al Najma de la primera división de Arabia Saudita, debido a la falta de participación que ha tenido en el equipo.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
11 de 22

Ante esta situación, EL HERALDO ha confirmado este lunes que el ariete catracho seguirá jugando en Arabia, solo que en la segunda división.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
12 de 22

Exon Arzú - El potente extremo regresa a Real España tras haber jugado para el Houston Dynamo de la MLS. La directiva de la máquina alcanzó un acuerdo con los estadounidenses y tendrán al jugador en calidad de préstamo por un año.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
13 de 22

Elias Burbara - El presidente del Real España confirmó que se vendrán más fichajes en las próximas horas. "Estamos a punto de anunciar un par de fichajes más que ya están, por falta de documentación no se han terminado de oficializar, pero pronto se anunciarán, se vienen sorpresas para nuestra afición. Los dos nuevos jugadores son hondureños", afirmó.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
14 de 22

Eddie Hernández - Se espera que el romperedes hondureño sea uno de los dos fichajes que ya adelantó Burbara. El acuerdo entre la máquina y el futbolistas está a punto de cerrarse.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
15 de 22

Yaudel Lahera - El delantero cubano se olvida de Leones HTC y regresaría a jugar a la primera división de Liga Nacional, esta vez en su segunda aventura con el Victoria de La Ceiba.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
16 de 22

Elvin Casildo - De acuerdo a información difundida por varios periodistas hondureño, el defensor exOlimpia, seguirá vistiendo los colores del Victoria de La Ceiba para el Clausura 2026.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
17 de 22

José Velásquez Colón - El veterano defensor de 36 años también se estaría uniendo a los trabajos del Victoria a pocos días de arrancar el torneo de Liga Nacional.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
18 de 22

Óscar Loretto Barrios - El defensor también volverá a vestir los colores del Victoria de La Ceiba.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
19 de 22

Aaron Barrios - El joven canterano estaría regresando a Motagua tras haber estado a préstamo en el Estrella Roja de Danlí. Fuentes cercanas al ciclón azul indican que el jugador es del agrado de Javier López y estaría reforzando el ataque del mimado.

Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
20 de 22

Eduardo Espinel - El técnico del Olimpia habló este lunes sobre posibles fichajes en el equipo merengue. "Sí ocupamos un par de jugadores más con jerarquía, por ahí en el ámbito local los que pueden venir están con contrato, así que se debe buscar afuera. La exigencia de este campeonato, más el poco tiempo para preparar, necesitamos jugadores", aseguró.
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
21 de 22

Sobre la posible llegada de Quioto a Olimpia dijo: "En cuanto a lo de Romell, lo he visto en las redes, yo no tengo información, de ser verdad, me encantaría tener un futbolista de esa calidad en Olimpia. Él está en un lugar bien remunerado y por supuesto querrá seguir trabajando donde está. Por supuesto que las puertas están abiertas para los futbolistas de jerarquía".
Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, Yio a Arabia y Motagua se refuerza
22 de 22

Jorge Álvarez - Pese a haber tenido ofertas tentadoras por parte del Alajuelense de Costa Rica, el volante sigue entrenando y todo parece indicar que no se moverá del Olimpia.

Cargar más fotos