Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, "Yio" a Arabia y Motagua se refuerza

Movimientos en Olimpia y Motagua; Real España y Marathón presentan nuevas altas. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
José García - El portero fue dado de baja y no sigue en Club Deportivo Cuervos de la segunda división del fútbol hondureño.
Daniel Carter Bodden - El delantero de 22 años no entró en los planes de Jaustin Campos en Real España y se convertirá en nuevo fichaje del Platense para el Clausura 2026.
Heber Jafeth Núñez - El mediocentro ofensivo había sonado como uno de los refuerzos del Olimpia, pero en las últimas horas se pudo confirmar que su destino será el Platense.
Moisés Rodríguez - El mediocampista exOlimpia será otro de los refuerzos de Platense, que quiere rearmar su plantel tras la salida de "Chuy" Pérez y posible baja de "Yio" Puerto.
Erick "Yio" Puerto: EL HERALDO conoció, a través de fuentes cercanas al futbolista que recibió una oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos, propuesta económica que lo llevó a replantearse su futuro y a frenar el acuerdo que tenía con el County FC, equipo de la MLS Next Pro y filial del LA Galaxy.
Daniel Alberto Otero Muñoz - Marathón lo eligió como su presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025.
Bryan Moya - El delantero catracho fue oficializado este lunes como nuevo fichaje del Marathón. Su último equipo fue Real España en la Liga Nacional.
Denovan Torres - Marathón buscó volver a tener al destacado portero en sus filas, pero todo se cayó porque Juticalpa quería que se le pagaran los 6 meses de contrato que le quedaban al jugador con la institución. Torres seguirá jugando con los canecheros en el Clausura 2026.
Romell Quioto - El "Romántico" rescindió el contrato que lo vinculaba con Al Najma de la primera división de Arabia Saudita, debido a la falta de participación que ha tenido en el equipo.
Ante esta situación, EL HERALDO ha confirmado este lunes que el ariete catracho seguirá jugando en Arabia, solo que en la segunda división.
Exon Arzú - El potente extremo regresa a Real España tras haber jugado para el Houston Dynamo de la MLS. La directiva de la máquina alcanzó un acuerdo con los estadounidenses y tendrán al jugador en calidad de préstamo por un año.
Elias Burbara - El presidente del Real España confirmó que se vendrán más fichajes en las próximas horas. "Estamos a punto de anunciar un par de fichajes más que ya están, por falta de documentación no se han terminado de oficializar, pero pronto se anunciarán, se vienen sorpresas para nuestra afición. Los dos nuevos jugadores son hondureños", afirmó.
Eddie Hernández - Se espera que el romperedes hondureño sea uno de los dos fichajes que ya adelantó Burbara. El acuerdo entre la máquina y el futbolistas está a punto de cerrarse.
Yaudel Lahera - El delantero cubano se olvida de Leones HTC y regresaría a jugar a la primera división de Liga Nacional, esta vez en su segunda aventura con el Victoria de La Ceiba.
Elvin Casildo - De acuerdo a información difundida por varios periodistas hondureño, el defensor exOlimpia, seguirá vistiendo los colores del Victoria de La Ceiba para el Clausura 2026.
José Velásquez Colón - El veterano defensor de 36 años también se estaría uniendo a los trabajos del Victoria a pocos días de arrancar el torneo de Liga Nacional.
Óscar Loretto Barrios - El defensor también volverá a vestir los colores del Victoria de La Ceiba.
Aaron Barrios - El joven canterano estaría regresando a Motagua tras haber estado a préstamo en el Estrella Roja de Danlí. Fuentes cercanas al ciclón azul indican que el jugador es del agrado de Javier López y estaría reforzando el ataque del mimado.
Eduardo Espinel - El técnico del Olimpia habló este lunes sobre posibles fichajes en el equipo merengue. "Sí ocupamos un par de jugadores más con jerarquía, por ahí en el ámbito local los que pueden venir están con contrato, así que se debe buscar afuera. La exigencia de este campeonato, más el poco tiempo para preparar, necesitamos jugadores", aseguró.
Sobre la posible llegada de Quioto a Olimpia dijo: "En cuanto a lo de Romell, lo he visto en las redes, yo no tengo información, de ser verdad, me encantaría tener un futbolista de esa calidad en Olimpia. Él está en un lugar bien remunerado y por supuesto querrá seguir trabajando donde está. Por supuesto que las puertas están abiertas para los futbolistas de jerarquía".
Jorge Álvarez - Pese a haber tenido ofertas tentadoras por parte del Alajuelense de Costa Rica, el volante sigue entrenando y todo parece indicar que no se moverá del Olimpia.