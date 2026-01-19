Fichajes: Dos altas en Olimpia, el nuevo equipo de Quioto, "Yio" a Arabia y Motagua se refuerza

Elias Burbara - El presidente del Real España confirmó que se vendrán más fichajes en las próximas horas. "Estamos a punto de anunciar un par de fichajes más que ya están, por falta de documentación no se han terminado de oficializar, pero pronto se anunciarán, se vienen sorpresas para nuestra afición. Los dos nuevos jugadores son hondureños", afirmó.