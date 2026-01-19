Honduras rechaza jugar contra Argentina por este motivo: "No consideramos que sea la mejor opción"

Tegucigalpa, Honduras.- La posibilidad de un partido amistoso entre Honduras y Argentina quedó prácticamente descartada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, afirmó que se ha optado por priorizar la reconstrucción del combinado nacional antes de medirse a una potencia mundial.

Mejía explicó que la Selección Nacional no tiene contemplado disputar encuentros en la primera fecha FIFA de marzo, tomando en cuenta que Honduras se encuentra sin director técnico desde su eliminación en el camino al Mundial 2026, por lo que no se pretende exponer al equipo en una etapa de transición. "Probablemente juguemos en la segunda fecha FIFA de marzo. En la primera no vamos a arriesgar a la Selección para que un entrenador tenga la posibilidad de conocer más a los jugadores", señaló en TVC. El directivo detalló que sí han existido acercamientos para disputar partidos amistosos, pero recalcó que la prioridad inmediata de la federación es la contratación del director deportivo, quien ya ha avanzado en el análisis del proyecto y en la presentación de nombres para el cargo de seleccionador nacional. "La contratación del director deportivo es lo primero y lo vamos a hacer lo más pronto posible", afirmó.

“La contratación del director deportivo es lo primero y lo vamos a hacer lo más pronto posible”, afirmó. Sobre el ofrecimiento de Argentina, Mejía confirmó que existió un acercamiento, aunque negó que hubiera un acuerdo cerrado. “Nos ofrecieron jugar contra Argentina, no había nada afirmado. La selección y, sobre todo, la federación tienen que tener mucho cuidado con los amistosos. Primero tenemos que formar una selección fuerte y no buscar partidos solo por enfrentar a grandes potencias y terminar pasando un mal rato”, expresó. Asimismo, dejó claro que, en el contexto actual, enfrentar a la Albiceleste no es la decisión más acertada. “No sabemos todavía si vamos a jugar contra Argentina. Nos hicieron el ofrecimiento, pero no consideramos en este momento que sea la mejor opción para una selección que se está conformando. Eso lo va a decidir el nuevo cuerpo técnico junto con el director deportivo”, subrayó.