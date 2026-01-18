  1. Inicio
“Rambo” de León, Dani Turcios y otros exjugadores son criticados por diputado: “Tenían salario en Condepor”

El diputado dijo que varios de estos jugadores fueron apoyados en su momento por el Partido Nacional y luego se pasaron a Libre

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 09:18
El diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, criticó fuertemente a exjugadores como “Rambo” de León, Dani Turcios, Samuel Caballero y otros que se unieron a Libertad y Refundación (Libre). ¿Qué dijo?

 Foto: El Heraldo
Uriarte actualmente es diputado suplente del Partido Nacional y quedó reelecto como suplente de Kilvett Bertrand. En su cuenta de Facebook cuestionó a los exfutbolistas.

Foto: Cortesía redes
Julio César “Rambo” de León fue uno de los cuestionados por Jack Uriarte, exjugador que buscó ser diputado de Libre en las últimas elecciones.

Foto: Cortesía redes
Samuel Caballero fue otro exjugador criticado por Uriarte, pese a que Caballero no buscó ser diputado, pero sí participaba en concentraciones de Libre.

Foto: Cortesía redes
Óscar “Cocli” Salgado también fue criticado por el congresista. Salgado fue precandidato a diputado de Libre, pero no fue electo.

Foto: Cortesía redes
Dani Turcios se sumó al listado de exjugadores cuestionados, la mayoría de ellos con diversas funciones en Condepor, institución que dirige Mario Moncada, hermano de Rixi Moncada.

 Foto: Cortesía redes
Y es que Uriarte dijo que el Partido Nacional apoyó en su momento a varios de estos exjugadores, uno de ellos fue “Tyson” Núñez quien fue parte del partido de la estrella solitaria en el pasado y luego se hizo de Libre.

Foto: Cortesía redes
Esto fue lo que dijo Jack Uriarte en sus redes: “Espero que en el gobierno del presidente Nasry Asfura ninguno de ellos le quite la oportunidad a un profesional que pueda desempeñar un cargo en este próximo gobierno, varios de ellos tenían un salario en Condepor o otra institución y algunos de ellos fueron apoyados en gobiernos nacionalistas. Ya basta, se van también”.

Foto: Cortesía redes
Ramón Maradiaga fue otro exjugador hondureño que buscó ser diputado de Libre, pero no quedó en las internas. Ya para las generales se sumó al movimiento de Salvador Nasralla.

Foto: Cortesía redes
Saúl Martínez también fue parte de Libre y, como se apuntó anteriormente, varios de ellos tenían labores en Condepor.

Foto: Cortesía redes
