“Rambo” de León, Dani Turcios y otros exjugadores son criticados por diputado: “Tenían salario en Condepor”

Esto fue lo que dijo Jack Uriarte en sus redes: “Espero que en el gobierno del presidente Nasry Asfura ninguno de ellos le quite la oportunidad a un profesional que pueda desempeñar un cargo en este próximo gobierno, varios de ellos tenían un salario en Condepor o otra institución y algunos de ellos fueron apoyados en gobiernos nacionalistas. Ya basta, se van también”.