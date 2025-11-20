  1. Inicio
Los millones que dejaron de percibir los equipos por eliminación de Honduras del Mundial

Olimpia es el más afectado, ya que era el club catracho con más convocados a la Selección Nacional de Honduras

  • 20 de noviembre de 2025 a las 16:03
Los millones que dejaron de percibir los equipos por eliminación de Honduras del Mundial
La Selección de Honduras quedó fuera del Mundial 2026 y desencadenó un duro golpe financiero que involucra millones de lempiras para los equipos de la Liga Nacional.

Los clubes catrachos contaban futbolistas en la Bicolor, y al no concretarse la clasificación, dejaron de percibir ingresos directos provenientes del premio FIFA y de la compensación por cesión de jugadores.
Honduras habría recibido entre 8 y 10 millones de dólares únicamente por clasificar. Los clubes reciben una parte de ese dinero mediante el Programa de Compensación por Cesión.
Los fondos se distribuyen según la cantidad de jugadores aportados y los días que permanecen en la selección durante el Mundial.
A continuación, el desglose estimado del impacto por equipo, basado en la última convocatoria oficial.
Olimpia – 6 jugadores: Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Dereck Moncada.

Con seis seleccionados, Olimpia habría sido el club hondureño con mayor beneficio económico. La falta de clasificación representa para el equipo capitalino una pérdida estimada de $1.2 millones de dólares (31,585,800 millones de lempiras).

Motagua – 5 jugadores: Luis Ortiz, Luis Santamaría, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Marcelo Santos y Denis Meléndez.
El Ciclón Azul habría recibido una compensación cercana a los $900 mil dólares (23,689,350 millones de lempiras).

Real España – 4 jugadores: Luis López, Edson Palacios, Devron García y Franklin Flores.
La Máquina había aportado cuatro futbolistas. La no clasificación supone una pérdida aproximada de $700 mil dólares (18,425,050 millones de lempiras).
Marathón, Platense, Lobos UPNFM y Olancho FC – 1 jugador cada uno: Alexy Vega, Erick Puerto, Raúl García, Marlon " Machuca" Ramírez.
Con un solo jugador convocado, estos equipos dejaron de recibir una compensación que oscilaba entre $150 mil dólares (3,948,225 millones de lempiras).

Además, los equipos internacionales, dueños de la ficha de jugadores legionarios, habrían recibido también compensación FIFA, pero ese dinero no ingresaría al fútbol hondureño.
En total, el fútbol catracho habría dejado de percibir entre $3.5 y $4.2 millones, solo en compensación estimada por convocatoria de jugadores para participar en United 2026.
