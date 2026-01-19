¿Quién será el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) se apresta a nombrar en la presente semana al nuevo director deportivo de las Selecciones Nacionales, una de las primeras decisiones de los federativos tras quedar eliminados del Mundial 2026. José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, confirmó que la decisión está tomada y en las próximas horas se hará el anuncio.

Entre sus tantas labores, el director deportivo se encargará de buscar al nuevo técnico de la Bicolor y tendrá influencia en su toma de decisiones, en pro del mejoramiento en el fútbol hondureño. "Se ha estado trabajando en buscar un perfil de altísimo nivel para ser el nuevo director deportivo que se haga cargo de la elección del nuevo director técnico y se haga cargo de la planificación estratégica junto a la gestión y sea un enlace con el comité ejecutivo y comisiones de selecciones", inició diciendo Mejía en TVC. El federativo añadió que el director deportivo podrá "discutir una convocatoria con un técnico y pueda preguntar por qué pone a un jugador o por qué pone a otro, normalmente los directivos no hacen eso. Esa persona tiene que tener un perfil altísimo para que un técnico lo vea como igual o superior. Creemos que ya tenemos bastante avanzado y con toda seguridad haremos el anuncio en esta semana".

Designación

La persona elegida para el cargo sería el español Francis Hernández, quien se desempeñó como director y coordinador de las selecciones formativas masculinas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por seis años. Bajo su mando la Selección de España logró el campeonato de Europa Sub-21 en 2019, campeonato de Europa Sub-19 en 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. A su vez, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y estableció una metodología de trabajo aplicada de las selecciones españolas Sub-15 hasta la Sub-23.

Fue parte importante para que jugadores como Dean Huijsen y Lamine Yamal se decidieran para jugar por La Roja, este último siendo buscado por Marruecos.