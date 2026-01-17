  1. Inicio
El crack mundial del Real Madrid que le regaló su camiseta a Kervin Arriaga

Pese a no haber jugado ante Real Madrid por tema físico, el jugador del Real Madrid tuvo este detalle con Kervin Arriaga

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 18:57
1 de 10

Pese a no haber jugado ante Real Madrid, un crack mundial del conjunto merengue tuvo un enorme detalle con el jugador hondureño. Esto es lo sucedió luego del partido en el Santiago Bernabéu.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Real Madrid derrotó 2-0 al Levante con anotaciones de Kylian Mbappé y Raúl Asencio. Kervin Arriaga dio la sorpresa al quedarse en el banquillo de suplentes todo el encuentro. ¿Por qué

 Foto: Cortesía redes Real Madrid
3 de 10

Luís Castro, técnico del Levante, mencionó que a pesar de la buena imagen de la primera parte sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España en la conferencia de prensa.

Foto: Cortesía redes Levante
4 de 10

El futbolista catracho salió lesionado en el encuentro anterior y se encuentra en pleno momento donde su nombre aparece como posible venta, done Genoa y Atalanta están interesados. Además, otro club de la Premier League.

 Foto: Cortesía redes Levante
5 de 10

"Kervin y Matías estaban más fatigados de lo normal. Kervin vino y luego depende del juego. Si ibas ganando, es posible que hubiera jugado. Si vas perdiendo, haces sustituciones con jugadores más ofensivos", fue la única respuesta que dio al respecto.

 Foto: Cortesía redes
6 de 10

Reportes de prensa desde Levante han informado que el Genoa es quien encabeza las negociaciones y la institución tasa al hondureño en 5.5 millones de euros.

 Foto: Archivo El Heraldo
7 de 10

La derrota del Levante de Arriaga sirvió para darle un poco de respiro al Real Madrid tras la eliminación ante Albacete en Copa del Rey y la derrota vs Barcelona que dejó la destitución de Xabi Alonso.

 Foto: Cortesía redes Real Madrid
8 de 10

La esposa de Kervin Arriaga compartió este estado donde detalló que Jude Bellingham le regaló su camiseta y el hijo del futbolista la mostró.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

Desde España informaron que el Genoa presentaría una oferta de 5.5 millones de euros al Levante, que han fijado la cláusula de rescisión por el nacido en Puerto Cortés en 20 millones de euros. Por el momento se desconoce si los italianos hicieron llegar su propuesta a los valencianos.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Pero Arriaga no solo es pretendido en Italia e Inglaterra. De acuerdo con el periodista de "El Chiringuito de Jugones", Germán Muñoz, el mediocampista ha despertado el interés de varios clubes en LaLiga y no se descarta que pueda seguir en España.

 Foto: Cortesía redes
