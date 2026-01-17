Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía

Conoce la historia de una de las promesas de Olimpia que también fue capitán de Honduras en Mundiales juveniles, jugador que ahora será policía. ¿Por qué tomó la decisión? ¿Qué rango tiene? ¿Quién es
Se trata de Ismael Santos, el futbolista del Génesis que destaca dentro y fuera de la cancha y ahora lo hará dentro de la Policía Nacional.
Nacido el 5 de marzo de 1996 en Tegucigalpa, Santos se formó en las categorías inferiores del Olimpia, club con el que debutó en Primera División. Desde entonces, su recorrido profesional lo ha llevado por equipos como UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad, acumulando experiencia y liderazgo hasta convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo del Génesis.
A nivel de Selecciones, Ismael Santos dejó una huella importante con la camiseta de la Selección de Honduras, especialmente en los procesos juveniles, donde fue protagonista de una de las generaciones más recordadas del fútbol catracho.
Aunque no logró dar el salto definitivo a la selección mayor, su aporte en las categorías formativas fue clave para una generación que marcó época y elevó el prestigio del fútbol hondureño a nivel juvenil.
El jueves 15 de enero, el actual futbolista de Génesis fue parte de los 255 nuevos Oficiales Auxiliares de la IV Promoción (CEFOA), graduación que se desarrolló en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), en la ciudad de La Paz.
Santos tendrá el rango de Subinspector en el área Auxiliar. Más allá de eso, Santos tiene una vida personal reservada, enfocada en el trabajo, la preparación constante y la estabilidad a largo plazo, tanto dentro como fuera del fútbol.
Santos fue captado en fotos que la Policía Nacional compartió en sus redes sociales durante el evento de ascensos en la institución.
Santos también es Licenciado en Administración Industrial y de Negocios graduado de Unitec y cuenta con un Máster en Finanzas y Corporación Financiera de EUDE Business School.