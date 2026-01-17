Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía

Nacido el 5 de marzo de 1996 en Tegucigalpa, Santos se formó en las categorías inferiores del Olimpia, club con el que debutó en Primera División. Desde entonces, su recorrido profesional lo ha llevado por equipos como UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad, acumulando experiencia y liderazgo hasta convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo del Génesis.