  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía

El jugador también cuenta con una maestría y es ejemplo dentro y fuera de las canchas

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 14:20
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
1 de 9

Conoce la historia de una de las promesas de Olimpia que también fue capitán de Honduras en Mundiales juveniles, jugador que ahora será policía. ¿Por qué tomó la decisión? ¿Qué rango tiene? ¿Quién es

 Foto: El Heraldo
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
2 de 9

Se trata de Ismael Santos, el futbolista del Génesis que destaca dentro y fuera de la cancha y ahora lo hará dentro de la Policía Nacional.

Foto: Cortesía redes
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
3 de 9

Nacido el 5 de marzo de 1996 en Tegucigalpa, Santos se formó en las categorías inferiores del Olimpia, club con el que debutó en Primera División. Desde entonces, su recorrido profesional lo ha llevado por equipos como UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad, acumulando experiencia y liderazgo hasta convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo del Génesis.

 Foto: Cortesía redes
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
4 de 9

A nivel de Selecciones, Ismael Santos dejó una huella importante con la camiseta de la Selección de Honduras, especialmente en los procesos juveniles, donde fue protagonista de una de las generaciones más recordadas del fútbol catracho.

 Foto: Cortesía redes
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
5 de 9

Aunque no logró dar el salto definitivo a la selección mayor, su aporte en las categorías formativas fue clave para una generación que marcó época y elevó el prestigio del fútbol hondureño a nivel juvenil.

Foto: Cortesía redes
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
6 de 9

El jueves 15 de enero, el actual futbolista de Génesis fue parte de los 255 nuevos Oficiales Auxiliares de la IV Promoción (CEFOA), graduación que se desarrolló en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), en la ciudad de La Paz.

 Foto: Cortesía Policía Nacional
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
7 de 9

Santos tendrá el rango de Subinspector en el área Auxiliar. Más allá de eso, Santos tiene una vida personal reservada, enfocada en el trabajo, la preparación constante y la estabilidad a largo plazo, tanto dentro como fuera del fútbol.

 Foto: Cortesía Policía Nacional
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
8 de 9

Santos fue captado en fotos que la Policía Nacional compartió en sus redes sociales durante el evento de ascensos en la institución.

Foto: Cortesía Policía Nacional
Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía
9 de 9

Santos también es Licenciado en Administración Industrial y de Negocios graduado de Unitec y cuenta con un Máster en Finanzas y Corporación Financiera de EUDE Business School.

 Foto: Cortesía redes Ismael Santos
Cargar más fotos