El nuevo precio de la Selección de Honduras en el inicio de 2026 y tras quedar fuera del Mundial

¿Cuál es el nuevo precio de la Selección de Honduras en este inicio de 2026 y tras quedar fuera del Mundial? Varios jugadores bajaron su valor de mercado y unos pocos subieron el precio, pese a la eliminación de la justa mundialista.
Honduras quedó del Mundial en el mes de noviembre tras perder en la doble fecha FIFA ante Nicaragua y empatar ante Costa Rica, quedando segunda de su grupo por debajo de Haití y ni alcanzándole para el repechaje.
Un jugador que bajó su valor de mercado tras permanecer varios meses lesionado es Denil Maldonado quien, según Transfermarkt, bajó a un valor de 1.5 millones de euros.
Antony Lozano, que también tiene varios meses lesionado, bajó su valor de mercado y ahora se tasa en 900 mil euros según Transfermarkt.
Romell Quioto se une al listado de jugadores que bajaron su valor de marcado pasando a tasarse 550 mil euros en este inicio de año.
Sin embargo, hay otros que subieron su valor como Julián Martínez del Alverca FC de la primera división de Portugal. Su valor subió a 500 mil euros.
El joven Leonardo Posadas, pese a que aún no debuta con la mayor de Honduras, subió su valor a 150 mil euros según Transfermarkt.
Carlos Pineda del Sporting de Costa Rica fue otro que subió su valor de mercado y ahora se tasa en 350 mil euros.
El jugador más caro de la Selección de Honduras sigue siendo Luis Palma del Lech Poznan de Polonia que se tasa en 3.5 millones de euros.
Al no clasificar al Mundial 2026, Honduras dejó de percibir 10.5 millones de dólares que vienen siendo en moneda nacional casi 276 millones de lempiras. ¿Cuánto vale la Selección de Honduras en este inicio de año? Transfermarkt detalla que la Bicolor no llega ni a los 16 millones de euros y sobrepasa apenas los 15 millones.