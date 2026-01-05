El nuevo precio de la Selección de Honduras en el inicio de 2026 y tras quedar fuera del Mundial

Al no clasificar al Mundial 2026, Honduras dejó de percibir 10.5 millones de dólares que vienen siendo en moneda nacional casi 276 millones de lempiras. ¿Cuánto vale la Selección de Honduras en este inicio de año? Transfermarkt detalla que la Bicolor no llega ni a los 16 millones de euros y sobrepasa apenas los 15 millones.