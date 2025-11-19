¿Quiénes no seguirán en la Selección de Honduras tras quedar fuera del Mundial 2026?

¿Quiénes son las piezas de la Selección Nacional de Honduras que no continuarán en la Bicolor tras la eliminación del Mundial 2026? Estos cambios se vendrán en la Bicolor tras no conseguir el objetivo de ir a la Copa del Mundo.
Honduras empató 0-0 vs Costa Rica, quedó en segundo lugar de su grupo y no le alcanzó ni para meterse en el repechaje por diferencia de goles con Surinam.
El primero que no continuará es Reinaldo Rueda, quien había adelantado que pensaba en retirarse después de su segunda experiencia con la Selección de Honduras.
Yustin Arboleda (derecha) tiene ya 34 años y por su edad sería un jugador que la edad ya no le permitiría ser parte del siguiente proceso eliminatorio.
Andy Najar confirmó anoche que esta era su última eliminatoria con Honduras, pese a tener 32 años y que no es tan veterano como otros del plantel.
Edrick Menjívar también confirmó anoche que no continuará en la Selección Nacional para darle paso a otros arqueros, tiene actualmente 32 años.
Romell Quioto cuenta con 34 años y también comunicó que esta será su última eliminatoria con la Bicolor luego de tres procesos, viniendo desde Rusia 2018.
En la Federación de Fútbol no hay confirmados cambios, aunque la afición y prensa pide una reestructuración en la administración de Jorge Salomón y compañía.
Bryan Acosta (al costado) tiene actualmente 31 años y en los últimos años ha venido a la baja en su nivel, por lo que dificilmente continúe siendo considerado.
Marcelo Santos se suma al listado de jugadores que no seguirían en el siguiente proceso por su edad, el zaguero de Motagua tiene actualmente 33 años.
En el cuerpo técnico y junto a la salida de Reinaldo Rueda también se avizora la salida de su asistente técnico, Alexis Mendoza.
A su vez, se sumará la salida del otro asistente técnico de Rueda, el exjugador colombiano Giovanni Hernández.