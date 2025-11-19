  1. Inicio
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial

Los futbolistas lo anunciaron luego de que no pudieron lograr el pase al Mundial United 2026 con la selección de Honduras

  • 19 de noviembre de 2025 a las 08:00
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
1 de 16

Los futbolistas lo anunciaron luego de que no pudieron lograr el pase al Mundial United 2026 con la selección de Honduras

 Foto: Yoseph Amaya
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
2 de 16

Costa Rica y Honduras empataron sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
3 de 16

Con este resultado, Haití (11 puntos) ganó el boleto directo al Mundial en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
4 de 16

Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la Concacaf, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
5 de 16

Con la urgencia de la victoria, ambas selecciones intentaron ir al frente durante el primer tiempo sin arriesgar demasiado y dispusieron de algunas ocasiones para anotar que fueron contenidas por lo guardametas que se erigieron en las figuras.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
6 de 16

Primero fue el portero hondureño Edrick Menjívar el que evitó la anotación costarricense al desviar al tiro de esquina un remate del delantero Warren Madrigal, y posteriormente detuvo dos remates de Manfred Ugalde.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
7 de 16

Honduras también estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo cruzado de Luis Palma que se escapó afuera por poco y al cierre de la primera etapa fue el costarricense Keylor Navas el que respondió para negar la anotación de Andy Najar en una gran atajada.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
8 de 16

En la segunda mitad, ya con Haití dueño del boleto, solo quedaba la esperanza para ticos y hondureños de ir a la repesca con la victoria que obtuvo Guatemala sobre Surinam, que terminó quedándose con esa posibilidad de ir al Mundial.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
9 de 16

Costa Rica, del entrenador mexicano Miguel Herrera, lo intentó al enviar al espigado zaguero Kendall Waston como centrodelantero en el último cuarto de hora de partido, pero aunque merodeó el área nunca pudo generar una ocasión clara para anotar.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
10 de 16

Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, se resguardó todo el segundo tiempo, pero al cierre se vio obligado a atacar con pelotazos largos que no fueron problema para la selección costarricense.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
11 de 16

Costa Rica se queda fuera del Mundial después de asistir a las últimas tres ediciones, mientras que Honduras se ausentará por tercera vez consecutiva.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
12 de 16

Tras este fracaso rotundo, tres jugadores de la selección revelaron oficialmente que se retiran de la selección de Honduras.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
13 de 16

Edrick Menjívar, fue el primero en anunciar su adiós a la Selección de Honduras a sus 32 años, tomó la decisión luego del encuentro disputado en el estadio Nacional de la ciudad de San José.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
14 de 16

"Hoy fue mi último partido, se los transmití, les deseo el éxito, lo hablaré con el club sobre mi deseo, es una decisión tomada. Solo es de la Selección de Honduras que me estoy retirando".
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
15 de 16

Del mismo modo, Andy Najar (32) y Romell Quioto (34) también confirman su adiós de la Selección de Honduras. Esta noche contra Costa Rica fue su última aparición.
Futbolistas se retiran de selección de Honduras luego de no clasificar al Mundial
16 de 16

"El 'Romántico' será recordado por NUNCA HABER IDO a una Copa del Mundo. Najar se quedará con el recuerdo de Londres 2012 y Brasil 2014", dijo Gustavo Roca en sus redes sociales.
