"¿Cuál es el miedo?": Militantes de Libre piden recuento de votos para Jorge Aldana

Entre consignas y pancartas, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) se posicionaron frente a las instalaciones del CNE para exigir un recuento de votos para Jorge Aldana, argumentando que fue el "verdadero ganador" de la Alcaldía Municipal del D.C., a pesar de que el ente electoral declaró como nuevo edil a Juan Diego Zelaya del Partido Nacional.