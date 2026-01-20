  1. Inicio
"¿Cuál es el miedo?": Militantes de Libre piden recuento de votos para Jorge Aldana

Bajo la consigna "voto por voto", simpatizantes de Libre protestan frente al CNE denunciando un supuesto robo electoral contra el alcalde Jorge Aldana

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 11:33
Entre consignas y pancartas, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) se posicionaron frente a las instalaciones del CNE para exigir un recuento de votos para Jorge Aldana, argumentando que fue el "verdadero ganador" de la Alcaldía Municipal del D.C., a pesar de que el ente electoral declaró como nuevo edil a Juan Diego Zelaya del Partido Nacional.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
"voto por voto". "Aldana, amigo, el pueblo está contigo", coreaba la muchedumbre mientras bloqueaba los accesos principales del órgano electoral. "¿Cuál es el miedo de contar los votos?", gritaban otros en paralelo.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Para muchos de los presentes, el proceso actual carece de legitimidad si no se revisan los documentos oficiales. "Es lo único que pedimos, que cuenten los votos bien", sentenció uno de los simpatizantes apostados en la entrada.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
"Juan Diego le está robando el cargo a Aldana; el pueblo votó por Aldana", agregaron otros seguidores, señalando una supuesta maniobra para desplazar al edil capitalino de su actual cargo que está por culminar.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Por otra parte, los manifestantes refieren que la entrega de credenciales que el CNE comenzó a entregar a los candidatos que fueron declarados como ganadores. "Lo estamos acuerpando (Aldana) en esto que es ilegal: la entrega de credenciales", manifestaron.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Según expresaron, el proceso no debería cerrarse sin una resolución de última instancia. "Falta que la Sala de lo Constitucional diga realmente qué es lo que se va a hacer", advirtieron.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Algunos de los integrantes de la protesta amenazaron con seguir manifestándose en las calles si el CNE no realiza un nuevo recuento de votos, tal y como demanda un decreto aprobado por Luis Redondo, sancionado por la presidenta Xiomara Castro.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
"Si no cuentan voto por voto, esta papada va a continuar; cuatro años vamos a estar en la calle luchando", exclamó un manifestante, dejando entrever que el conflicto podría extenderse durante todo el próximo periodo gubernamental.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
"De la alcaldía no nos vamos hasta que nos saquen muertos", afirmaron otros huelguistas, quienes prometen defender la oficina municipal hasta las últimas consecuencias.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
"Nosotros solo estamos exigiendo el verdadero resultado. Las 435 actas que todavía le faltan al CNE ratifican que el capitalino votó por Jorge Aldana", manifestó German Villalobos, dirigente político del partido en mención.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Por su parte, las autoridades policiales tuvieron que apersonarse al lugar para tratar de despejar la entrada al Consejo Nacional Electoral. La intervención policial incluyó el uso de gas lacrimógeno, lo que provocó que muchos manifestantes salieran corriendo para evitar ser alcanzados por el gas.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Mientras tanto, los ánimos siguen "calentándose", pues algunos militantes de Libre hasta llegaron a los extremos de romperle una credencial a Rolando Contreras Mendoza, hermano del actual edil de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
