Jorge Cálix: "Vamos con la misión de hacerle juicio político a todos los esbirros del familión"

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el momento que se conoció la intención del diputado Jorge Cálix, de integrar el nuevo Congreso Nacional (CN) sin haber sido electo en las urnas; las críticas le llovieron, especialmente desde el Partido Libertad y Refundación Libre). Hoy, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la resolución adoptada al aceptar la renuncia del cargo como diputado propietario de Samuel Armando de Jesús García Salgado y por ende declarar con lugar la solicitud del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) de nombrar en su sustitución a Jorge Luis Cálix Espinal; esas intenciones de Cálix se han consumado. Sobre esa disposición del máximo ente electoral, el ahora diputado electo por el Partido Liberal, Jorge Cálix, hizo de menos las opiniones vertidas por sus detractores, entre estos el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien rechazó esa aprobación del pleno del CNE, que para ese caso fue integrado por el magistrado suplente Carlos Cardona.

"En efecto, los consejeros del Consejo Nacional Electoral no tienen nada más que decir. Hay una renuncia y la vacante la llena el Partido; así dice la ley. Es decir, este Congreso Nacional, ya que Libre habla de tantas cosas: se murió un diputado de Olancho, apellido Amador, y metieron al hijo, porque la ley lo permite, sencillo. Esto se hizo en el 2021, cuando murieron un montón de diputados a causa del covid-19", argumentó Calíx.

Reformas a la Ley

Debido a esas lagunas o vacíos legales que en años atrás tenía la Ley Electoral de Honduras, los partidos políticos decidieron que serían ellos, o sea, los partidos, que se subrogarían el derecho de sustituir a un diputado que renunciara a su cargo o por caso de fallecimiento. El ahora parlamentario electo, Jorgé Calíx, alegó: "Así quedó y así está, y así lo ha utilizado Libre, lo ha utilizado el Partido Nacional y también el Partido Liberal. De manera que aquí no hay controversia".

Con relación a esta decisión, Ochoa escribió en su cuenta de X: "Aclaro que no fui convocado a ninguna sesión de Pleno, para tratar la inscripción de Jorge Cálix, como diputado por Olancho, departamento en el que no nació y en el que no reside, por lo que incumple el requisito constitucional". Agregó: "Circula información que durante la noche de ayer (lunes), las consejeras del bipartidismo (Cossette López y Ana Hall) sesionaron a escondidas, integrando al suplente Carlos Cardona, para resolver esa inscripción inconstitucional. Es una continuación del golpe de Estado electoral. Las Consejeras deben tirar sus títulos de abogadas al basurero", recomendó Ochoa a sus compañeras del CNE. Sobre esto, Cálix, refirió: "Lo que pasó con Marlon es que le arde, le duele, le da roncha, que este servidor entre al Congreso, porque el 'familión' se había dado a la tarea de bloquearme, ustedes vieron todos los obstáculos que nos pusieron, pero Dios ha permitido que logremos sortearlos".