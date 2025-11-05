Jorge Cálix: "Ana Paola Hall ha decidido seguir la línea de Marlon Ochoa"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix lanzó este miércoles una dura crítica a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, también liberal, a la que señaló de alinearse del lado del consejero representante de Libre, Marlon Ochoa. Cálix lamentó que Hall pareciera del lado de Marlon Ochoa, al negarse a inscribir su candidatura a diputado por Olancho, como lo ordenó el Tribunal de Justicia Electoral. "Espero que ella rectifique, en algún momento entienda que "si Libre dice", "si Marlon Ochoa dice", por ahí no es". El liberal advirtió que si lo que Hall quiere "es dejar un precedente de que las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se tienen que discutir entre consejeros, es un precedente que en cuarenta días, no en tres años no en cinco, en cuarenta días, podemos estar lamentando todos los hondureños".

El parlamentario que busca la reelección instó a la consejera presidenta a no tener temor y defender la democracia. "Le pido a ella, respetuosamente, que rectifique. Yo sé que los están amenazando, no quisiera estar en sus zapatos, porque los amenazan y los amenazan feo y tienen temor, y es normal tener temor, ¿Quién quiere pasar una noche en la cárcel?". Asimismo, aseguró que en la medida que las acciones de la consejera liberal sean en pro de la democracia, tendrá en ellos todo el apoyo. "Va a contar con la defensa de este servidor y del Partido Liberal también, así como defiendo a Cossette López -que aunque no es de mi partido, pero ha hecho las cosas bien- ha dejado claro que sus posturas son separadas de las de Marlon Ochoa, de la misma que defendemos a Cossette vamos a defenderla". Cálix dijo comprender la situación de Hall, ya que como consejera se enfrenta a la presión del sistema. "No hay que desconocer que ellos (partido Libre) controlan el Ministerio Público, de manera que la amenaza es real. Entiendo la presión".