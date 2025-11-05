“Votar por Samuel, es votar por Jorge”, confirma diputado Cálix tras quedar fuera de las planillas

Tegucigalpa, Honduras.–El exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció este miércoles en conferencia de prensa que la primera casilla de diputado por el departamento de Olancho será ocupada finalmente por Samuel García.

“Votar por Samuel es votar por Jorge”, manifestó el congresista, luego de conocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió desconocer y declarar inaplicable una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que por mayoría de votos ordenaba su inscripción en la planilla de ese departamento.

Durante su comparecencia, Cálix aseguró que se encuentra debidamente inscrito y habilitado para participar, dado que el CNE no ha emitido una resolución definitiva.