“Votar por Samuel, es votar por Jorge”, confirma diputado Cálix tras quedar fuera de las planillas

Jorge Cálix anunció que Samuel García se mantendrá en su casilla y desistirá de su inscripción para liberar presiones al órgano electoral

    El diputado liberal aseguró que la decisión del CNE es ilegal.

     Foto: Emilio Flores | El Heraldo
  • 05 de noviembre de 2025 a las 13:04

Tegucigalpa, Honduras.–El exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció este miércoles en conferencia de prensa que la primera casilla de diputado por el departamento de Olancho será ocupada finalmente por Samuel García.

“Votar por Samuel es votar por Jorge”, manifestó el congresista, luego de conocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió desconocer y declarar inaplicable una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que por mayoría de votos ordenaba su inscripción en la planilla de ese departamento.

Durante su comparecencia, Cálix aseguró que se encuentra debidamente inscrito y habilitado para participar, dado que el CNE no ha emitido una resolución definitiva.

Jorge Cálix queda fuera de la contienda electoral; CNE dice que resolución es inaplicable

No obstante, explicó que su decisión busca liberar de presiones al órgano electoral.

“Vamos a utilizar la estrategia que ya ha sido usada en el pasado, cuando se decía ‘votar por Contreras es votar por Contreras’; ahora será ‘votar por Samuel, es votar por Cálix’”, señaló.

El dirigente liberal lamentó la postura adoptada por la consejera de su partido, Ana Paola Hall, al considerar que su actuación responde a presiones políticas dentro del organismo electoral.

El martes, los consejeros del CNE acordaron continuar con la impresión de papeletas en los departamentos de Olancho y Valle, pese al fallo del TJE, al argumentar que la resolución judicial se encuentra en revisión debido a los procesos judiciales que enfrentan algunos de los magistrados electorales.

