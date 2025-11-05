Jorge Cálix queda fuera de la contienda electoral; CNE dice que resolución es inaplicable

Tegucigalpa, Honduras.-El camino de Jorge Cálix hacia el Congreso Nacional llegó a su fin. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró inaplicable la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaba su inscripción como candidato a diputado por el Partido Liberal por el departamento de Olancho. En un documento oficial, Hall advirtió que cumplir con la instrucción del TJE colocaría al CNE “en una situación límite con la legalidad” y podría incluso constituir un acto de prevaricato administrativo. “Esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solamente para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”, afirmó Hall. La resolución también afecta a Cristian Villalobos, aspirante por el departamento de Valle, quien igualmente queda fuera de las planillas.

Hall fundamentó su decisión en las resoluciones N.º 281-2025 del 8 de octubre y el auto del expediente 3290-2025 del 1 de octubre de 2025, ambos emitidos por el propio CNE, los cuales mantienen plena validez y deben ser respetados. Recordó además que el artículo 498 del Código Penal sanciona con inhabilitación de cinco a 10 años a los funcionarios que emitan resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos. "A pocos días de las elecciones, el CNE debe asegurar la legalidad y la transparencia del proceso. Mi criterio es que debe procederse a la impresión de las papeletas respetando la resolución unánime del CNE y el expediente 3290-2025", subrayó Hall. Con esta decisión, el CNE avanza en la impresión de las papeletas en los departamentos de Olancho y Valle, mientras los partidos políticos deben llenar las vacantes antes del mediodía de hoy para no afectar el cronograma electoral. Por su parte, la consejera Cossette López manifestó preocupación por los retrasos en la impresión, advirtiendo que podría generar nulidades si no se actúa con prontitud. "Es urgente tomar decisiones que aseguren la transparencia y el cumplimiento del cronograma electoral, siempre en apego a la ley y a las resoluciones del pleno", expresó López.





Resolución del TJE sobre inscripción de Cálix