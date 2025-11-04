Jorge Cálix: "quieren declarar ganadora a Rixi Moncada, sin haber contado ni un tan solo voto"

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, denunció este martes que el oficialismo pretende “controlar los órganos electorales y robarse la democracia”, en referencia al antejuicio promovido por el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Según Cálix, la intención detrás del proceso judicial es remover a los magistrados y permitir que la comisión permanente del Congreso Nacional nombre sustitutos de forma irregular. "El plan está claro, Mel lo dijo en una llamada telefónica que hizo a un canal de televisión, claramente dijo, que la única función de la comisión permanente era nombrar funcionarios si existía una vacante en el periodo de sus funciones y justamente por eso nombran a la comisión permanente de manera ilegal", analizó Cálix. “Ellos no quieren que la democracia siga su curso, no quieren que las urnas se abran y que el pueblo deposite su voto con normalidad. Buscan declarar ganadora a Rixi Moncada sin contar ni un solo voto”, afirmó en declaraciones a EL HERALDO.

El diputado liberal cuestionó además la legalidad de la comisión permanente, al asegurar que "no debería existir", ya que —según dijo— "74 diputados prorrogamos las sesiones del Congreso hasta el 20 de enero". Cálix agregó que los magistrados solo pueden ser removidos conforme a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, mediante una votación de 86 diputados y no a través de un antejuicio. "Están haciendo un proceso ilegal. No les importa la ley, solo el control. Van a querer hacer esto a la carrera y nosotros tenemos que evitarlo", sostuvo Cálix, quien también denunció que existen intenciones dentro del partido Libertad y Refundación (Libre) de impedir su inscripción como candidato a diputado por el departamento de Olancho. "Esto va más allá de Jorge Cálix; lo que quieren es evitar que haya democracia y que el pueblo pueda escoger libremente a sus representantes", manifestó. "Ellos quieren robarle a usted la posibilidad de que usted escoja a sus representantes, de que usted escoja a sus diputados, a sus alcaldes, a su presidente". Agregó que "lo que quieren es inhabilitar a los magistrados, que quieren poner sustitutos con una comisión permanente ilegal y que quieren declarar un resultado sin contar un tan solo voto, ese es el plan y nosotros estamos en la obligación de evitarlo". En cuanto a los señalamientos sobre su antiguo vínculo con Libre, el parlamentario reconoció haber militado en ese partido, pero aseguró que se trató de un error. "Creí en ellos, pensé que querían lo mismo para el país. Hoy usan el Ministerio Público para perseguir a inocentes y proteger a corruptos. Yo critiqué la narcodictadura, ahora critico al narcofamilión. Yo no cambié, los que cambiaron son ellos", expresó.