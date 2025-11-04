  1. Inicio
Jorge Cálix pide a la oposición hacer un "frente por la democracia" contra Libre

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró que es necesario sacar a Libre del poder

  • 04 de noviembre de 2025 a las 13:09
Jorge Cálix pide a la oposición hacer un frente por la democracia contra Libre

Jorge Cálix aseguró que Libre está creando en el país y en diversas instituciones gubernamentales.

Foto: Cortesía redes Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, pidió a toda la oposición en Honduras conformar un "frente por la democracia" en contra del partido de gobierno.

A su vez, cuestionó que Libre está ejecutando un "golpe electoral" y por eso está atacando órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)

“La estrategia del gobierno es que no se pueda sesionar con dos consejeros del CNE e impedir que se haga la declaración de las elecciones generales", afirmó Cálix.

Sobre el llamado a la oposición en Honduras, apuntó: “Llegó el momento de unirnos todos los buenos hondureños. Llegó el momento de levantar la voz y trabajar juntos para liberar a nuestro país del gobierno más incapaz, más corrupto y más dañino de las últimas décadas”.

Opinó que debe hacerse un "frente por la democracia" para "sacar a Libre del poder".

Finalmente declaró que el poder cambió a Libre, partido del cual fue parte.

"Estamos gobernados por personas irresponsables, cegadas por la ambición y hundidas por la corrupción. Quieren aferrarse al poder a cualquier costo, continuar saqueando los recursos del Estado y repartir los cheques entre sus allegados, mientras el pueblo sufre hambre, desempleo y falta de esperanza", sentenció.

La noche del 3 de noviembre, el Ministerio Público presentó la solicitud de un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.

A los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se les atribuye el delito de prevaricato judicial, de acuerdo con un comunicado compartido en su cuenta de X, a las 10:33 de la noche del lunes 3 de noviembre.

El pasado martes 28 de octubre, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, aprobaron la apelación de la no inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos, ante la ausencia del magistrado Mario Morazán.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

