Jorge Cálix pide a la oposición hacer un "frente por la democracia" contra Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, pidió a toda la oposición en Honduras conformar un "frente por la democracia" en contra del partido de gobierno. A su vez, cuestionó que Libre está ejecutando un "golpe electoral" y por eso está atacando órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)

"La estrategia del gobierno es que no se pueda sesionar con dos consejeros del CNE e impedir que se haga la declaración de las elecciones generales", afirmó Cálix. Sobre el llamado a la oposición en Honduras, apuntó: "Llegó el momento de unirnos todos los buenos hondureños. Llegó el momento de levantar la voz y trabajar juntos para liberar a nuestro país del gobierno más incapaz, más corrupto y más dañino de las últimas décadas". Opinó que debe hacerse un "frente por la democracia" para "sacar a Libre del poder". Finalmente declaró que el poder cambió a Libre, partido del cual fue parte. "Estamos gobernados por personas irresponsables, cegadas por la ambición y hundidas por la corrupción. Quieren aferrarse al poder a cualquier costo, continuar saqueando los recursos del Estado y repartir los cheques entre sus allegados, mientras el pueblo sufre hambre, desempleo y falta de esperanza", sentenció.