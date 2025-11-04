CNE adjudica contrato de transporte de material electoral para las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales esenciales para las elecciones generales de 2025 a la empresa Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A.
La adjudicación, correspondiente al proceso CNE-PEG-UCCE-026-2025, fue oficializada mediante la Certificación No. 2416-2025-2025, emitida el 3 de noviembre de 2025 por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE).
Según el documento firmado por los funcionarios, el contrato tiene un valor total de 57 millones 914 mil 411 lempiras con 41 centavos (L 57,914,411.41).
La resolución fue adoptada por el pleno de consejeros del CNE, en el marco del Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2025, contenido en el Decreto Legislativo No. 42-2025.
Con esta adjudicación, el órgano electoral garantiza el transporte y retorno del material logístico que se utilizará en los próximos comicios nacionales.
Sin embargo, la empresa Unión Latin Cargo S.A. había anunciado el lunes 03 de noviembre su retiro del proceso CNE-PEG-UCCE-026-2025, alegando "falta de cumplimiento de los plazos establecidos y ausencia de comunicación oficial".
En su carta de desistimiento, la compañía —con más de 30 años de experiencia en el sector logístico— señaló que la publicación de la oferta debía efectuarse el 30 de septiembre, pero se postergó hasta el 4 de octubre, provocando un retraso de 18 días en el cronograma electoral.