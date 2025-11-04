CNE adjudica contrato de transporte de material electoral para las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales esenciales para las elecciones generales de 2025 a la empresa Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A.

La adjudicación, correspondiente al proceso CNE-PEG-UCCE-026-2025, fue oficializada mediante la Certificación No. 2416-2025-2025, emitida el 3 de noviembre de 2025 por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE).

Según el documento firmado por los funcionarios, el contrato tiene un valor total de 57 millones 914 mil 411 lempiras con 41 centavos (L 57,914,411.41).