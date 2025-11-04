Partido Nacional acusa al MP de servir a Libre y a la familia Zelaya Castro

Tegucigalpa, Honduras.– El Partido Nacional condenó la más reciente actuación del Ministerio Público, al que acusa de operar “al servicio exclusivo de los intereses del partido Libertad y Refundación (Libre) y de la familia Zelaya Castro”, tras la solicitud de antejuicio presentada contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

En un comunicado emitido por el Comité Central, los nacionalistas calificaron la medida como “un grave atentado contra la independencia de un órgano autónomo del Estado”, creado precisamente para garantizar la justicia electoral y el equilibrio institucional.

Según el documento, “el Ministerio Público ha dejado claro que actúa al servicio de intereses partidarios, no del pueblo hondureño ni de la justicia”.

El pronunciamiento advierte que al desconocer la autonomía del TJE, el Ministerio Público “evidencia su sometimiento político” y acusa a la institución de seguir “el mismo guion que impuso el chavismo en Venezuela: la criminalización de la oposición, la persecución de quienes piensan distinto y el sometimiento de toda institución que no obedezca las órdenes del poder”.