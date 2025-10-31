Libre convoca a sus militantes para instalarse "sin retorno" en el DC desde el 9 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una reunión sostenida entre la coordinación general en el Distrito Central, el Partido Libertad y Refundación (Libre) giró la orden de convocar a toda su militancia para movilizarse a la capital desde el 9 de noviembre. Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, aseguró que las movilizaciones desde el 9 de noviembre serán "permanentes" y que la militancia a nivel nacional hará un viaje "sin retorno" a sus ciudades de origen.

A su vez, Moncada afirmó que un perito internacional, afín al gobierno, analizó los audios de Cossette López y Tomás Zambrano, asegurando que son reales. En el documento leído por Rixi Moncada también afirman que el Partido Nacional apoyará y "entregará" la candidatura a Salvador Nasralla, haciendo alusión a una posible alianza.

La exministra de Finanzas y Defensa añadió que recibieron un dictamen pericial por parte del abogado investigador judicial y experto en criminalística, Jason Villamil, quien les aseguró que los audios de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el congresista Zambrano no son falsos. En relación a la convocatoria para los militantes de Libre, concluyó: "Convocamos al pueblo en los 18 departamentos a movilización permanente e instalarnos sin retorno en Tegucigalpa a partir del 9 de noviembre sin fecha de retorno, hasta que haya garantías para unas elecciones libres, justas y transparentes".

Comunicado del Partido Libre

Frente a los audios del bipartidismo que develan el robo de las elecciones, la Coordinación Nacional del Partido LIBRE se pronuncia de la siguiente forma: 1. A 29 días de las elecciones, los audios develan que el bipartidismo tiene en marcha el robo descarado de las elecciones, y el ataque y destrucción de la soberanía popular imponiendo resultados. Son los mismos que asestaron el golpe en 2009 y los fraudes de 2013 y 2017. El plan develado incluye el boicot del transporte y la manipulación del sistema de transmisión de resultados TREP, reconociendo que el Partido Nacional ya le entregó al elegido de los 25 coordinadores y los 10 familias, Nasralla Salum, la candidatura. Exigimos que los entes del Estado actúen en la urgencia que demanda la defensa ineludible de la Constitución, la democracia y la República. 2. El dictamen pericial de Cotejo de Integridad y Autenticidad de Archivos de Audio Software aplicado: Orión VII – PTC, emitido por el abogado, investigador judicial y experto en criminalística Jeisson Villamil, técnico en investigación judicial, Presidente Internacional de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos 2023 a la actualidad; que concluye: “Con base en el cotejo realizado mediante el software Phonexia Voice Inspector, no se detectaron indicios de manipulación digital ni generación artificial en los 26 audios analizados”, debe ser conocido por el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público.