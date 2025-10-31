Cohep pide que el Ministerio Público respete independencia del CNE y sus consejeros

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), mediante un comunicado, pidió encarecidamente que el Ministerio Público (MP) demás sectores respeten la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus consejeros. A su vez, el Cohep instó a respetar el principio presunción de inocencia y no injerir en los órganos electorales.

La empresa privada recalcó que los funcionarios del actual gobierno deben abstenerse de emitir "presiones políticas y estén coaccionados continuamente" contra el Consejo Nacional Electoral y sus autoridades, como sucede contra Cossette López.

Comunicado íntegro del Cohep

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en cumplimiento de su compromiso con el Estado de derecho, la democracia y los valores republicanos, expresa su profunda preocupación por la situación institucional que atraviesan algunas de las instituciones del sistema de justicia en materia electoral y los órganos electorales del país, al respecto nos pronunciamos en la forma siguiente: PRIMERO: La independencia y la autonomía de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la transparencia electoral constituyen pilares esenciales para la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Ninguna democracia puede sostenerse con funcionarios que tengan presiones políticas y que estén coaccionados continuamente, limitando de esta forma su capacidad de actuar con imparcialidad y profesionalismo dentro del marco de sus atribuciones.

SEGUNDO: Reafirmamos que el deber del Estado hondureño es garantizar la independencia, estabilidad y autonomía de los órganos judiciales y electorales, conforme a los principios de separación de poderes y a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos humanos y democracia. TERCERO: Advertimos que cualquier intento de influir, interferir o presionar en la administración de justicia o en las funciones de los órganos electorales pone en riesgo la institucionalidad democrática y el desarrollo del proceso electoral en curso. CUARTO: Hacemos un llamado a los poderes del Estado y a los demás órganos derivados de la Constitución como el Ministerio Público, así como a los actores políticos a respetar la independencia de las instituciones electorales, absteniéndose de acciones o declaraciones que puedan interpretarse como injerencias en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional o electoral. QUINTO: Instamos a que todo procedimiento, investigación o actuación relacionada con magistrados o autoridades electorales se realice con estricto apego al debido proceso, a la legalidad y a los estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos, sin interferir en la transparencia del proceso electoral a celebrarse el 30 de noviembre de 2025.