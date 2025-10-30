  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasralla: "Hay que crear un Estado competitivo y tenemos oportunidades para crear empleos"

El candidato presidencial del Partido Liberal aseguró que eliminará las coimas si llega a ser presidente de Honduras

  • 30 de octubre de 2025 a las 21:15
Nasralla: Hay que crear un Estado competitivo y tenemos oportunidades para crear empleos

Salvador Nasralla enfatizó en la importancia de cuidar la inversión extranjero en Honduras.

Foto: Estalin Irías - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Para la atracción de inversión al territorio hondureño se requiere crear un Estado competitivo y que el costo del dinero pueda estar al alcance de los inversionistas.

Así lo manifestó el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla en el evento Honduras Conversa 2025.

Xiomara Castro ordena que las FF AA pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral

"Tenemos que crear un Estado competitivo, donde el costo del dinero esté al alcance de inversionistas, donde la energía no tenga el alto costo, donde tengamos la infraestructura con calles, desarrollar Puerto Cortés y Henecán y preparar a nuestra gente con la capacidad laboral", aseguró.

El político señaló que "nuestro país tiene las oportunidades para producir empleo que lo genera la empresa privada no es el Estado".

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) es el organizador de este espacio de diálogo que tiene lugar en una universidad privada.

Desde el martes anterior inició el referido evento que previo a los comicios del próximo 30 de noviembre pretende fomentar la transparencia, participación ciudadana como también el intercambio de ideas que fortalezcan la democracia.

El presidenciable del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Nelson Ávila fue el primero en asistir al conversatorio seguido por Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Salvador Nasralla llega en un Tesla Cybertruck a actividad política en Tegucigalpa

Salvador Nasralla es ingeniero civil industrial más conocido como el "señor de la televisión", quien incursionó en política desde el 2011 y fundó dos partidos políticos.

A partir de 2022 asumió como designado presidencial del gobierno de turno, sin embargo, dimitió del cargo y ahora vuelve a aspirar a la Presidencia de Honduras a lo interno de las filas del liberalismo.

Los bloques definidos para el conversatorio fueron: Prosperidad económica; seguridad ciudadana y derechos humanos; estado de derecho e institucionalidad; salud y educación, formulándose tres preguntas para cada aspirante a la primera magistratura de la República.

Propuestas

El presidenciable liberal aseguró que mantendrá el subsidio energético para los más pobres, pero tiene que concederlo el gobierno y no cobrárselo a la empresa privada.

En relación a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), institución 449 o denominada partida confidencial indicó que se puede conservar, pero debe de ser discrecional, rindiéndose cuentas sobre esos recursos.

Así quedarán las elecciones generales en Honduras, según encuesta de Salvador Nasralla

Nasralla afirmó que "hay dos áreas que producen mucho crecimiento económico que son las áreas que pienso desarrollar que son la agricultura y la construcción; haré que la gente vuelva al campo".

"Quiero eliminar las coimas, que los procesos sean digitales", enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias