Nasralla: "Hay que crear un Estado competitivo y tenemos oportunidades para crear empleos"

Tegucigalpa, Honduras.- Para la atracción de inversión al territorio hondureño se requiere crear un Estado competitivo y que el costo del dinero pueda estar al alcance de los inversionistas. Así lo manifestó el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla en el evento Honduras Conversa 2025.

"Tenemos que crear un Estado competitivo, donde el costo del dinero esté al alcance de inversionistas, donde la energía no tenga el alto costo, donde tengamos la infraestructura con calles, desarrollar Puerto Cortés y Henecán y preparar a nuestra gente con la capacidad laboral", aseguró. El político señaló que "nuestro país tiene las oportunidades para producir empleo que lo genera la empresa privada no es el Estado". El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) es el organizador de este espacio de diálogo que tiene lugar en una universidad privada. Desde el martes anterior inició el referido evento que previo a los comicios del próximo 30 de noviembre pretende fomentar la transparencia, participación ciudadana como también el intercambio de ideas que fortalezcan la democracia. El presidenciable del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Nelson Ávila fue el primero en asistir al conversatorio seguido por Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Salvador Nasralla es ingeniero civil industrial más conocido como el "señor de la televisión", quien incursionó en política desde el 2011 y fundó dos partidos políticos. A partir de 2022 asumió como designado presidencial del gobierno de turno, sin embargo, dimitió del cargo y ahora vuelve a aspirar a la Presidencia de Honduras a lo interno de las filas del liberalismo. Los bloques definidos para el conversatorio fueron: Prosperidad económica; seguridad ciudadana y derechos humanos; estado de derecho e institucionalidad; salud y educación, formulándose tres preguntas para cada aspirante a la primera magistratura de la República.

Propuestas

El presidenciable liberal aseguró que mantendrá el subsidio energético para los más pobres, pero tiene que concederlo el gobierno y no cobrárselo a la empresa privada. En relación a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), institución 449 o denominada partida confidencial indicó que se puede conservar, pero debe de ser discrecional, rindiéndose cuentas sobre esos recursos.