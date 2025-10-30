Nasry Asfura llama a no tener miedo y votar desde temprano el 30 de noviembre

San Pedro Sula, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, se trasladó a San Pedro Sula y estuvo en diversas colonias de la capital industrial visitando a los ciudadanos en sus hogares. Entre esas colonias estuvo la Sinaí y Rivera Hernández, junto al candidato al actual diputado y candidato a alcalde de San Pedro Sula, Junior Burbara.

"En una extensa caminata de más de tres horas por las colonias Sinaí y Rivera Hernández del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, el candidato presidencial Nasry Asfura, 'Papi a la Orden', acompañado del candidato a alcalde Junior Burbara, recorrió las calles, saludó a los vecinos y escuchó de primera mano las preocupaciones y necesidades de las familias sampedranas", precisó Asfura mediante un comunicado. Durante su recorrido, Nasry Asfura expresó que los hondureños no quieren pleito ni venganza, solo paz; trabajo, oportunidades y que su compromiso será devolverle la tranquilidad y la esperanza a las familias de Honduras. A su vez, lamentó "el cierre de una maquila más en el Valle de Sula, que representa la pérdida de más de 1,200 empleos directos y muchas oportunidades indirectas", señalando que lo que más necesita Honduras es "atraer inversión nacional y extranjera para generar empleo y mejorar la economía".

Finalmente el candidato nacionalista hizo un llamado al pueblo hondureño "a no tener miedo y salir temprano a votar este 30 de noviembre, para defender la democracia y construir juntos un futuro de paz, progreso y estabilidad".

